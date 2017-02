En attendant la présentation, demain à 15h, de la VJM10, Force India a révélé son programme pour les essais de Barcelone.

Pour l’occasion, Force India a décidé de faire confiance à son jeune pilote d’essais, Alfonso Celis, en lui confiant une journée entière de tests.

Lors de la première session d’essais (27 février - 2 mars), Sergio Perez roulera le premier jour et Esteban Ocon le deuxième. La troisième reposera entièrement sur les épaules d’Alfonso Celis. Enfin, le dernier jour, Sergio Perez roulera le matin et Esteban Ocon l’après-midi, pour les essais pluie de Pirelli.

Alfonso Celis ne roulera pas en revanche lors de la deuxième session (7 mars – 10 mars). Esteban Ocon et Sergio Perez se partageront le roulage : le Français roulera les 7 et 9 mars, et le Mexicain les 8 et 10 mars.

Esteban Ocon, qui n’a qu’une demi-saison d’expérience en F1, n’aura donc que trois journées et demie pour se familiariser à sa nouvelle voiture comme au nouveau règlement.