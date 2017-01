Bonne nouvelle pour Force India : rien ne devrait perturber le lancement prévu le 22 février, à Silverstone de sa future VJM10. L’équipe indienne a en effet réussi tous les crashs tests nécessaires à son homologation et ce n’est pas une nouvelle anodine comme l’explique le directeur des opérations, Otmar Szafnauer, à Racer.

"Nous sommes sur le bon chemin avec la construction de la nouvelle F1. Nous avons passé tous les tests de la FIA, ce qui est génial, et du premier coup. Tous les crashs tests ont été réussis et c’est bien parce que tout est nouveau (sur les voitures de 2017) mais aussi parce que c’est la première fois que nous avons construit toute la coque en interne," explique-t-il.

"Le châssis doit passer quelques tests et ils ont été réussis. Jusqu’à présent nous achetions toujours la coque à des fournisseurs. Elle était réalisée sous la supervision étroite de Force India mais jamais sous notre toit. C’est la première année que nous le faisons."

Pour Szafnauer, c’est évidemment un signe que Force India continue à progresser, même en coulisses.

"Oui parce que maintenant nous avons le contrôle et nous pouvons réduire le temps de production pour allouer plus de temps à la conception et au développement. Cela devrait nous aider, un petit peu, pour la performance de la voiture. Plus on peut repousser la conception de la coque et certaines autres pièces, mieux c’est pour le reste."