Sur un circuit favorable à la puissance moteur, les Force India ont été au rendez-vous de la Q3 aujourd’hui à Montréal. Sergio Perez et Esteban Ocon ont pris les 8e et 9e places sur la grille.

Le trophée honorifique de « meilleur des autres » a en effet été obtenu par Felipe Massa qui a porté sa Williams à la 7e place. Force India peut néanmoins espérer une solide double arrivée dans les points demain.

Sergio Perez avait signé un podium au Canada en 2012 avec Sauber. Si une telle performance semble être hors d’accès demain, le Mexicain n’en espère pas moins marquer de bons points pour le classement des constructeurs.

« Je suis heureux de notre performance aujourd’hui. J’étais en confiance grâce à la voiture et mes tours rapides étaient propres et soignés. 8e, c’est une bonne position pour commencer la course et, même si les options stratégiques seront assez limitées, je suis confiant, nous pouvons obtenir un résultat convenable. Ce sera une bataille serrée avec les voitures autour de nous parce que les écarts sont réduits, mais notre rythme de course semblait solide hier, donc nous devrions être compétitifs. »

Auteur d’un temps très proche de celui de son coéquipier (1:13.018 contre 1:13.135), Esteban Ocon n’est tout de même pas parvenu à battre Sergio Perez. Mais le Français pourra reprendre sa marche en avant dès demain avec un bon départ.

« Je suis satisfait. La voiture a été solide depuis les EL1 et nous avons fait du bon travail dans toutes les sessions. Nous avons progressé et amélioré la voiture à chaque relais. C’est aussi une nouvelle piste pour moi donc j’apprends étape par étape. J’ai vraiment apprécié cette séance de qualifications, j’ai poussé de plus en plus dans les chicanes, et je me suis de plus en plus approché des murs. C’est un circuit old-school, et c’est vraiment un défi pour les pilotes. Partir 9e, cela signifie que nous sommes déjà dans les points. J’ai un bon pressentiment pour la course. La priorité est d’avoir un premier tour propre, d’éviter tout problème et de trouver un rythme pour profiter de notre rythme de course – qui est compétitif. » »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, s’attendait à ce que ces deux monoplaces occupent de telles positions sur la grille. Il est d’autant plus satisfait de voir Sergio Perez commencer à être sérieusement mis sous pression par Esteban Ocon.

« Cela nous met en bonne position pour les points demain. Sergio et Estéban ont très proches dans toutes les sessions et c’est formidable de voir une telle compétition ans l’équipe. Cela nous aide à progresser et à maximiser notre performance. Demain, nous devrions avoir un rythme de course compétitif. Étant donné que les options stratégiques sont limitées, ce sera en particulier important de capitaliser sur le premier tour, de tenir nos positions et, je l’espère, de dépasser quelques voitures. »