A l’occasion de la présentation de la VJM10, Otmar Szafnauer, directeur des opérations de Force India et Andrew Green, directeur technique de l’écurie, sont revenus sur le potentiel de leur duo de pilotes. Tandis que Sergio Perez a rempilé pour une année supplémentaire, Force India accueille cette année Esteban Ocon en remplacement de Nico Hulkenberg, parti chez Renault.

Otmar Szafnauer a tout intérêt à ce que l’intégration d’Esteban Ocon se passe de la meilleure manière possible – les jours et les semaines à venir sont absolument décisifs. Le directeur des opérations piste a en effet toujours en tête l’objectif fixé au Français : marquer des points dès le début de la saison.

« L’arrivée d’Esteban dans l’écurie s’est déroulée de manière très fluide. Il est excité de la saison en venir, et a travaillé dur dans le simulateur pour trouver rapidement son rythme. Il a eu un impact très positif sur l’équipe parce que nous partageons la même attitude quand il s’agit de course. Esteban sait que nous plaçons des attentes élevées en lui, et nous nous démènerons pour essayer de créer un environnement de travail qui lui permettra de s’épanouir. Si nous voulons nous appuyer sur les résultats de 2016 pour construire quelque chose au-delà, il est important d’avoir deux pilotes qui performent à un haut niveau, et nous avons besoin qu’Esteban soit dans le rythme dès le début de la saison. »

Andrew Green, le directeur technique de l’écurie, est quant à lui plus enthousiaste encore sur le potentiel de sa nouvelle recrue…

« Après trois années de stabilité du côté des pilotes, nous avons un nouveau gamin parmi nous, et nous avons vraiment hâte de travailler avec lui. Esteban a un talent immense, et nous le savions déjà grâce aux essais qu’il avait menés pour nous. Et c’est aussi une personne vraiment sympathique, ce qui aide toujours. Nous avons eu plusieurs sessions avec lui dans le simulateur, et tout s’est très bien passé. Il était important de parfaitement mouler son baquet. Esteban n’est pas le pilote le plus petit du monde, et c’est toujours bon d’avoir un pilote qui se sent à l’aise dans la voiture. C’est vraiment une bonne recrue pour l’équipe » s’est félicité Andy Green.

Esteban Ocon n’a encore jamais de disputé de courses pour Force India. Il y a forcément un peu moins d’inconnues du côté de Sergio Perez. Le pilote mexicain enchaînera en effet sa quatrième saison avec l’écurie indienne. Ambitieux, Sergio Perez a dit viser la victoire lors d’un Grand Prix cette saison. Qu’en pense Otmar Szafnauer ?

« Il est très à l’aise dans cet environnement, et les résultats qu’il a obtenus récemment le démontrent. Depuis son arrivée, en 2014, il est devenu un pilote plus complet. Par le passé, il avait parfois quelques difficultés en qualifications, mais il a travaillé dur pour faire des qualifications une de ses forces. Il est dans le bon rythme immédiatement désormais. Sergio a toujours été un compétiteur tenace, et il a la capacité de préserver ses pneus. Nous sommes excités de voir son niveau de performance dans cette nouvelle ère en F1. »