La meilleure progression entre 2016 et 2017 est signée Renault F1.

C’est en tout cas l’avis de Bob Fernley, le directeur adjoint de Force India, une équipe qui était au sommet du milieu de peloton l’an dernier et a vu Renault F1 passer en l’espace de quelques mois des dernières places à une lutte pour les points derrière les trois top teams.

"Je suis très impressionné par ce qu’a réalisé Renault F1," confie Fernley. "Je pense qu’ils progressent très rapidement. Certainement plus rapidement que je ne l’avais attendu."

"Avant les essais, je pensais que nous serions en compétition avec Williams, Toro Rosso et McLaren. MCLaren a clairement un problème (Honda) et Renault a fait le plus grand pas en avant de l’hiver. Un pas en avant très significatif."

Force India craint-elle de perdre sa belle 4e place au championnat obtenue en 2016 au profit du constructeur français ? Fernley pense au contraire que la course au développement peut encore rebattre toutes les cartes.

"Je pense qu’il n’y a que deux équipes, Mercedes et Ferrari, qui sont vraiment en capacité de lutter pour le titre. Mais derrière elles, il y a beaucoup d’équipes assez proches et c’est assez génial."