En rachetant l’équipe Spyker en 2008 (anciennement Midland et surtout Jordan GP) et en la rebaptisant Force India, Vijay Mallya, le milliardaire indien, espérait vraiment attirer de nombreux sponsors de la part de son pays.

Et l’arrivée d’un Grand Prix en Inde devait être le catalyseur de cette réussite. Malheureusement, cette course a rapidement disparu et, près de 10 ans après ce rachat, le constat est là : Force India ne doit pas grand chose à son pays d’origine.

Vijay Mallya révèle ainsi à Motorsport Total qu’il pense à un changement de nom de son équipe "afin d’attirer plus de sponsors internationaux".

"Il y a un débat sur un changement de nom, certains pensent que Force India est trop restrictif sur le plan psychologique (pour l’arrivée de sponsors). Je vais donc consulter les autres actionnaires pour voir quelles sont les décisions à prendre. C’est une décision majeure, qu’il ne faut pas précipiter."

Mallya motive cette envie par le fait qu’un sponsor a fait une proposition pour un changement de nom (peut-être BWT).

"Nous devons aussi attendre de voir quels vont être les plans de Liberty Media, si un modèle basé sur la franchise comme en NFL sera retenu. Dans ce cas le nom sera encore plus important."

Le milliardaire indien assure enfin que ce changement de nom n’a rien à voir avec ses problèmes judiciaires actuels. L’Inde continue à demander son extradition depuis l’Angleterre, où Mallya doit rester pour le moment pour éviter d’être arrêté.