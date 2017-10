Avant de se rendre à Austin ce week-end, pour le Grand Prix des Etats-Unis, Vijay Mallya s’est réjoui des performances en Asie de son équipe, Force India.

Selon l’Indien, l’équipe de Silverstone a confirmé être la 4e force du plateau... ce que revendiquait Renault F1 il y a encore deux courses.

"Lors des dernières courses, nous avons fait quelques pas en avant significatifs avec la performance de notre VJM10," se félicite Mallya.

"Ainsi, en Malaisie et au Japon, nous étions la 4e équipe la plus rapide et je suis confiant que nous pouvons le rester lors des courses à venir."

"Au Japon, par exemple, nous avons fini plus de 20 secondes devant la voiture arrivée derrière nous, en 8e place. C’est quelque chose d’énorme sur un circuit aussi technique."

Force India n’a maintenant que peu de doutes sur sa position finale à la fin du championnat, même s’il reste, théoriquement, quatre fois 43 points (l’équivalent d’un doublé) à prendre.

"C’est grâce au dur travail en soufflerie, à l’usine et sur la piste que nous avons maintenant consolidé de très belle manière notre 4e place au championnat, avec 81 points d’avance sur l’équipe en 5e position (Williams)."

"La prochaine course à Austin sera une nouvelle opportunité pour nous de marquer de bons points et assurer encore plus notre position."