Lors des prochains essais privés en Hongrie, Force India va laisser place aux jeunes pilotes Nikita Mazepin et Lucas Auer. Ils rouleront chacun une demi-journée mardi et mercredi, à la suite du Grand Prix de Budapest. Le premier court actuellement en F3, tandis que le second connaît une saison en DTM pleine de succès.

Ce sera la première fois que Lucas Auer pilotera une F1. En revanche, Nikita Mazepin a déjà conduit une Force India à Silverstone en 2016. Le Russe remercie évidemment Force India pour lui donner cette opportunité.

« J’ai vraiment hâte de tester de nouveau pour Force India. J’ai travaillé avec l’équipe depuis plus d’un an et c’est formidable d’obtenir une nouvelle occasion de conduire la voiture. La dernière fois que j’ai conduit une F1, c’était en 2016 donc ce sera intéressant de faire une comparaison avec les nouvelles règles de 2017. J’ai tant appris du dernier test. C’est une partie importante de mon développement en tant que pilote. J’ai fait beaucoup de travail dans le simulateur pour être prêt pour ce test et je travaille dur pour m’assurer que je sois aussi performant qu’attendu. »

La présence de Lucas Auer, le neveu de Gerhard Berger, a longtemps été annoncée pour ce test et ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle est officialisée. Qu’importe : l’Autrichien (qui se trouve dans le giron du programme jeunes de Mercedes) est évidemment ravi.

« C’est une nouvelle vraiment excitante. Le plus beau moment de ma vie. Pour moi, c’est un rêve d’enfance qui devient réalité. Je suis particulièrement fier que cela arrive avec Force India, une écurie de référence. Je dois dire merci à tous ceux qui ont travaillé pour que cela soit possible, spécialement à Force India, qui me donne cette opportunité. J’ai pour objectif de tirer le maximum de ce test, et bien sûr, j’en savourerai chaque seconde. »

Vijay Mallya, le propriétaire de l’écurie, se dit « satisfait de faire rouler deux jeunes talents ».

« Nous connaissons déjà bien Nikita et lui donner du temps de piste dans la VJM10 est la prochaine étape dans son programme de développement avec nous. Je suis ravi d’accueillir Lucas dans l’équipe et je suivrai attentivement ses progrès. C’est toujours un moment spécial quand un pilote fait pour la première fois l’expérience de la F1 et je suis heureux que Lucas puisse faire ses débuts dans l’une de nos voitures. »