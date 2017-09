De toute évidence, la Force India préfère les longues lignes droites de Monza que les virages tortueux de Singapour. Aucune panthère rose ne s’est glissée en Q3, fait rare cette saison.

Sergio Perez a pris la 12e place. Lors de son ultime tour en Q2, il a passé un savon à son équipe, estimant qu’elle avait fait le mauvais choix de pneus.

« C’était une session difficile. Pendant tout mon dernier relais en Q2, je souffrais avec l’avant de la voiture. Nous avons fait quelques changements qui ont aidé à l’avant, mais j’ai perdu l’arrière à la place. Qu’est-ce qui l’explique ? Je ne suis pas vraiment sûr donc nous devrons regarder les données. Ce sera une longue et difficile course demain, et nous devons être patients. Nous sommes seulement à deux places du top 10 donc nous nous battrons pour marquer autant de points que possible. »

14e de la séance, Esteban Ocon partira beaucoup plus loin qu’à Monza. Il n’avait pas vraiment le sourire devant les médias.

« Ce fut une journée décevante pour l’équipe, la première mauvaise session de qualifications depuis longtemps, en fait. Ce n’est pas quelque chose que l’on veut voir, bien sûr, mais parfois, c’est ainsi. Je me suis senti à l’aise dans la voiture jusqu’aux qualifications, mais l’évolution de la piste nous a perdus. J’ai souffert au freinage et c’était très facile pour moi de bloquer les pneus avant. Nous devons maintenant nous concentrer pour essayer de remonter pendant la course ; les points sont vraiment possibles, même en partant 14e. Il y a un record ici : à chaque course, il y a une voiture de sécurité, donc il peut y avoir des opportunités. Notre voiture est meilleure en course qu’en qualifications, et c’est mon anniversaire demain, donc je veux vraiment obtenir un bon résultat, pour moi et pour l’équipe. »