Force India a été une équipe particulièrement studieuse ce vendredi à Montréal puisque l’écurie a bouclé pas moins de 145 tours avec ses deux pilotes. De surcroît, la compétitivité est au rendez-vous puisque ni Sergio Perez ni Esteban Ocon n’ont fini une seule fois en dehors du top 10. Les deux Force India ont même fini aux 5e et 6e places en essais libres 1. Battre les Red Bull n’est donc pas un objectif insensé demain en qualifications.

Sergio Perez a tout de même eu quelques frayeurs sur une piste difficile à aborder.

« Ce fut une journée positive. Nous sommes dans le top 10 comme attendu et je me sens à l’aise avec l’équilibre de la voiture et les changements de réglages que nous avons faits durant la journée. Nous avons vu beaucoup de voitures partir en tête-à-queue, mais c’est ce qui arrive avec ces voitures et ces pneus quand vous les poussez à la limite. De plus, la piste était assez sale et le vent a rendu le tout encore plus difficile. Une qualification très solide demain sera importante parce que dépasser ici n’est pas facile. Et je pense que les options stratégiques, dimanche, seront assez restreintes. »

Esteban Ocon, comme de nombreux pilotes, est parti en tête-à-queue. Mais il aura au moins évité le fameux « Mur des Champions. »

« Je me sens assez heureux après ma première expérience sur ce circuit. Mon premier devoir, c’était d’apprendre la piste, et ce fut assez rapide, sans aucun grand problème pour moi. Je suis resté à distance des murs. J’ai juste eu un petit tête-à-queue durant la première session. L’équipe est heureuse de ce que nous avons appris aujourd’hui parce que nous avons évalué tout ce qu’il y avait à tester. Et nous avons collecté énormément de données. Le ressenti dans la voiture est bon pour le moment, mais je sais qu’il y a des domaines où nous pouvons nous améliorer. »