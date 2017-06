Après l’équipe Haas F1, c’est l’équipe Force India qui confirme que la frénésie vue à Monaco sur les T-Wings, les ailerons en forme de T à l’extrémité des capots moteur, va s’arrêter.

Du côté de l’équipe indienne, on a ainsi vu dans la Principauté une version extrême avec trois plans sur ce tout petit aileron, afin d’aller chercher l’appui maximum.

"Cet aileron en T à trois étages, c’est le maximum de ce que vous verrez chez nous," confirme le directeur technique de Force India, Andy Green.

"Nous l’avons conçu spécialement pour cette course, et nous en utiliserons probablement une variante à Singapour et en Hongrie. Mais nous n’allons pas aller plus loin que ça, nous n’allons plus investir grand-chose là-dessus puisqu’ils ne seront plus là en 2018."

"Sur les autres pistes, nous reviendrons à des ailerons en T plus petits parce qu’ils produisent pas mal de trainée aérodynamique, ce qui a un impact important sur les vitesses de pointe."