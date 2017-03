Sergio Pérez en a fini avec ses essais hivernaux puisque c’était la dernière journée à Barcelone avant un bref retour à l’usine et l’envol des voitures pour Melbourne. Le Mexicain, comme son équipier hier, a parcouru un grand nombre de tours et a encore engrangé un maximum de données.

"Nous sommes bien préparés pour Melbourne" explique Pérez. "La fiabilité était au rendez-vous cette semaine et nous avons atteint nos objectifs dans beaucoup de domaines, surtout celui de donner le maximum de kilomètres à la voiture. Nous avons appris beaucoup et nous voyons où nous pouvons progresser".

"C’était ma journée la plus chargée car nous avons fait un peu de tout, aussi bien des relais courts, des longs relais et du travail sur les réglages afin de comprendre comment gagner en performance. Parcourir 128 tours est une manière positive de terminer notre pré-saison et j’ai hâte d’être à Melbourne".

Tom McCullough, ingénieur de piste en chef, se montre également satisfait par cette semaine d’essais. On peut le comprendre, tant la Force India a semblé capable de limer le bitume sans être affecté par un quelconque problème.

"Nous avons montré une bonne fiabilité qui nous a permis de boucler la majorité d’un programme pourtant très ambitieux" insiste-t-il. "Nous avons bien compris la VJM10 mais aussi les nouveaux pneus. Les essais plus tardifs permettent de mieux se représenter les températures en piste et c’est utile".

"Nous avons suivi le même programme qu’hier avec de la recherche de performance le matin et des longs relais l’après-midi afin de nous assurer que Sergio est prêt pour Melbourne. Nous avons beaucoup de données à digérer et nous travaillerons dur jusqu’à la première course pour optimiser nos performances en vue du début de saison".

Et d’insister sur la performance accomplie par toute l’équipe, qui semble avoir encore très bien négocié le changement de règlement : "Dessiner une voiture entièrement nouvelle et la faire rouler avec autant de réussite, avec seulement quelques problèmes mineurs, est une grande réussite de la part de l’équipe et nous sommes confiants quant à notre préparation".