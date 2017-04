Les Force India se sont montrées plutôt constantes ce vendredi en Russie. Les voitures semblent avoir le potentiel pour jouer la Q3 sur un tour rapide.

Sergio Perez s’est classé 7e ce matin et 10e cet après-midi. Le Mexicain a tout de même lutté pour trouver la bonne fenêtre de performance.

« Trouver l’équilibre sur cette piste n’est pas facile, mais je pense que nous sommes en bonne position et je suis heureux de la voiture. Nous avons complété beaucoup de tours en utilisant tous les composés de pneus et il y a beaucoup de données à analyser. Mais je suis confiant, nous pouvons être compétitifs demain. Ce sera une bataille excitante en milieu du peloton et je crois que nous pourrons être solides. »

Esteban Ocon a terminé 10e ce matin et 11e cet après-midi. Le Français essaiera à nouveau de rentrer dans les points ce dimanche, mais cela passe d’abord par une bonne qualification.

« Ce fut un jour assez solide dans l’ensemble. Je sens que nous sommes arrivés à un point où nous comprenons pourquoi la voiture fonctionne sur cette piste, et nous savons que nous pourrons nous améliorer. Je me suis senti en confiance avec la voiture pendant toute la journée, et en particulier l’après-midi. J’ai été capable de faire fonctionner les pneus, ce qui n’est pas facile sur une piste comme cela. Je suis satisfait de ce que nous avons accompli aujourd’hui et j’espère que le reste du week-end sera de même facture. »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, se satisfait lui aussi de cette journée productive. Force India réussira-t-elle à placer une fois encore ses deux voitures dans les ponts ?

« Les deux pilotes étaient d’emblée heureux des réglages de départ de la voiture, ce qui nous a permis de nous concentrer largement sur les détails de ces réglages. Ce circuit est très différent de celui de Bahreïn, donc nous avons dû nous concentrer sur la compréhension de ces trois composés de pneus. Nous sentons que nous comprenons notre voiture de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison, ce qui est crucial puisque les écarts dans le milieu de peloton sont infimes. L’objectif demain est d’atteindre la Q3 avec nos deux voitures. »

Un objectif qui semble à la portée de Force India au vu de ce vendredi.