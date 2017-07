Vijay Mallya, le propriétaire de Force India, a confirmé que l’incident entre ses deux pilotes à Bakou a été réglé en interne, avant le Grand Prix de cette semaine en Autriche.

Esteban Ocon et Sergio Perez s’étaient en effet accrochés la semaine dernière, privant la petite équipe de Silverstone d’un podium, au minimum.

L’Indien tient toutefois à préciser que cela ne change pas la politique de Force India : les pilotes restent libres de se battre... à une condition.

"Je ne me souviens pas d’un Grand Prix créant un tel buzz et tant de points de discussion que la course que nous avons vue à Bakou," rappelle Mallya aujourd’hui.

"Nous avons certainement joué notre rôle dans une course dramatique et il est encore frustrant de penser à ce qui aurait pu être, si cela s’était déroulé différemment pour nous. Depuis Bakou, nous avons eu des conversations en interne et rappelé à nos pilotes que l’équipe doit toujours arriver en premier."

"Il n’est jamais acceptable pour les coéquipiers d’entrer en contact en piste et cela nous a coûté certainement beaucoup de points à Bakou. Cependant, les événements de l’Azerbaïdjan ne changeront pas notre approche. Nos pilotes peuvent se battre librement et je suis sûr qu’ils ont appris quelques leçons précieuses. Nous leur avons donné une voiture compétitive et je sais qu’ils sont assez mûrs pour travailler ensemble pour le bien de l’équipe."

Il est temps d’oublier Bakou pour penser à Spielberg.

"Ce week-end en Autriche sera une autre occasion de montrer la vitesse de notre VJM10 et de continuer notre série d’arrivée dans les points. Nous devons maintenir notre élan de manière constante pour conserver notre quatrième place dans ce championnat. Il n’y a pas de place pour la complaisance. Nous continuerons à travailler à fond et à essayer de maximiser chaque résultat en course."