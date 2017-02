Otmar Szafnauer, le directeur des opérations de Force India, a reconnu qu’il était très difficile de fournir un objectif clair à atteindre pour son équipe cette année, en raison du règlement technique bouleversé.

La petite équipe de Silverstone est toutefois confiante.

"En tant qu’équipe nous avons fixé des objectifs internes mais il est très difficile pour moi de vous les expliquer parce qu’il est impossible, à l’heure actuelle, de savoir où en sont nos concurrents suite à cet énorme changement de règlement. Ce que je peux dire c’est que nous avons atteint nos objectifs sur la voiture, nous avons atteint les appuis aérodynamiques que nous nous étions fixés par exemple, pour le lancement de la voiture. Mais à quel point serons-nous proches ou pas de nos rivaux... impossible de le savoir avant d’être en piste."

Qu’attend Otmar Szafnauer de la Formule 1 cette saison ?

"Quand vous bouleversez les règles, il y a de l’incertitude. Il y a la possibilité pour des équipes d’être plus performantes ou moins performantes qui prévu. Est-ce que nous verrons un meilleur spectacle en course ? Ca nous le saurons plus tard. Les voitures seront nettement plus rapides, pas en ligne droite mais en virage. Les zones de freinage seront donc plus courtes et, a priori, cela n’aura pas un bon impact sur les dépassements. En tout cas j’aime le look de ces nouvelles F1, elles me rappellent celles du passé et je suis certain qu’elles seront spectaculaires en piste aussi."