Force India aura réussi son pari en ce premier Grand Prix de la saison : placer ses deux voitures dans les points, grâce aux performances de Sergio Perez (7e) et d’Esteban Ocon (10e). Même si la Williams de Felipe Massa a fini loin devant le pilote mexicain, l’heure est à la satisfaction chez les Roses.

Sergio Perez avait ainsi le sentiment du devoir accompli après la course.

« Je suis très heureux du résultat et je ne crois pas que nous aurions pu faire mieux aujourd’hui. L’équipe a dû me rappeler aux stands au bon moment pour obtenir ce résultat. Nous avions la stratégie correcte et nous avons bien géré les pneus pour ramener les points à la maison. Nous avons cependant dû effectuer quelques dépassements importants sur Kvyat ou Sainz, même si ce n’était pas facile de doubler, mais une fois que j’ai eu le champ libre, j’ai senti que j’étais dans une position très solide. »

« Piloter ces voitures est particulièrement amusant. Vous attaquez bien plus que par le passé et je faisais mes tours les plus rapides à la fin de la course. Nous savons que nous avons toujours besoin d’améliorer cette voiture, et il y a plus de potentiel au niveau de la performance, mais c’est un départ positif pour notre saison. Nous pouvons être heureux ce soir. »

Force India attendait qu’Esteban Ocon soit dans les points dès son premier Grand Prix, et le Français a atteint avec brio cet objectif en dépassant Fernando Alonso dans les derniers tours, tout en tenant tête à la Renault de Nico Hulkenberg.

« Marquer mon premier point à Melbourne est une récompense très sympathique après un week-end assez difficile. J’ai passé presque toute la course à me battre contre Fernando Alonso parce que nous étions côte-à-côte depuis le premier tour. Il a réussi à rester devant et j’ai dû le chasser pendant le reste de l’après-midi. C’était un dur combat parce que Fernando est un rude opposant, et c’était si difficile de se rapprocher et de dépasser. »

« Finalement, j’ai trouvé l’ouverture dans les derniers tours, et j’ai saisi ma chance au premier virage. C’était un grand moment pour ma course et je suis alors rentré dans les points. »

« Je suis heureux du résultat et je sens que mon premier week-end de course m’en a appris énormément sur cette équipe. J’espère que ce n’est que le premier point d’une longue série cette saison ! »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, est encore plus aux anges que sa nouvelle recrue.

« Repartir de cette première course avec 7 points est une récompense pour tout le dur labeur abattu pendant l’hiver et pendant ce week-end. La course de Sergio fut une vraie bataille et il a effectué quelques dépassements opportunistes sur les deux Toro Rosso, ce qui s’est révélé crucial pour son résultat final. Nous avons aussi fait des excellents choix au moment de rappeler nos pilotes aux stands, avec nos arrêts anticipés, ce qui fut au final la bonne solution. »

« Esteban a aussi fantastiquement bien conduit et chacun dans l’équipe a été ravi de le voir marquer son premier point en F1. Son combat de longue haleine contre Fernando Alonso était l’une des grandes attractions de la course et le voir le dépasser seulement six tours avant l’arrivée était un divertissement formidable pour les fans. »

« Commencer la saison avec une si belle récolte des points est toujours un boost important pour l’équipe et prouve que nous avons aussi une bonne fiabilité. Nous savons qu’il y a plus de performance à venir, mais nous avons commencé du meilleur pied possible, et nous aborderons Shanghai avec la détermination de nous appuyer sur ces résultats. »