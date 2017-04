C’est sans aucun conteste l’une des plus brillantes performances du jour. Sergio Perez a certes été verni au moment de l’entrée en piste de la voiture de sécurité, mais il a démontré sa constance et sa régularité pour ramener sa monoplace en 7e place. Et dire qu’il partait 18e !

« Je suis très fier de mon équipe aujourd’hui. Finir 7e après être parti de la 18e place est une remontée incroyable et nous pouvons être heureux aujourd’hui. C’est aussi notre 13e course consécutive dans les points, ce qui est une réussite formidable. Le premier tour était très important pour ma course parce que j’ai gagné 5 places, et j’étais 13e à la fin du premier tour. J’ai eu une très bonne durée de vie des pneus durant le premier relais ; nous sommes restés en piste aussi longtemps que possible et la voiture de sécurité est arrivée juste quand j’en avais besoin pour m’arrêter. »

« Donc je pense que nous avons tiré le maximum de chaque opportunité et toute l’équipe, les ingénieurs, les mécaniciens, ont joué leur rôle pour exécuter une course parfaite. Nous avons montré, une fois encore, que nous n’abandonnions jamais le dimanche et que nous pouvions revenir fort après une qualification difficile. Nous savons qu’il y a toujours des domaines où nous pouvons nous améliorer et il y a plus de vitesse à venir de cette voiture. Mais pour le moment, cela fait du bien d’avoir les deux voitures dans les points pour la 3e fois de la saison. »

Parti 14e, Estéban Ocon a fini 10e. C’est la troisième fois de la saison que le Français ramène un point à sa nouvelle écurie. Là encore, on peut saluer une régularité remarquable, car le jeune pilote a lui été très malchanceux au moment de l’entrée de la voiture de sécurité.

« C’est bon d’obtenir un autre point, mais le timing pour l’entrée de la voiture de sécurité ne m’a aidé aujourd’hui et m’a probablement coûté trois places. C’est dommage, parce que l’équipe avait tout bien fait, mais la voiture de sécurité est sortie juste après mon premier arrêt. Donc la chance n’était pas de mon côté. »

« Cela dit, c’était vraiment une course amusante et j’ai dû me battre très dur. Mon départ a été très solide, j’ai gagné 4 places lors des premiers virages et c’était vraiment amusant. Nous avons montré encore une fois que notre voiture est solide en conditions de course probablement meilleure qu’en qualifications, et c’est important. Mon objectif cette saison était de marquer des points à chaque course donc je suis heureux d’avoir marqué des points lors des trois courses pour le moment. Mais je sais que nous avions le potentiel de marquer encore plus de points. »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, sait que Force India n’a jamais placé une de ses voitures hors des points cette saison. Le dirigeant de l’écurie peut avoir le sourire, à l’image de ses deux pilotes.

« Après une qualification difficile, c’est très satisfaisant de mettre nos deux voitures dans les points aujourd’hui. L’équipe a arrêté Sergio aux bons moments et Esteban n’a pas mis une roue hors de la piste. Sergio a été chanceux avec le timing de la voiture de sécurité, alors qu’Esteban a perdu du terrain, mais c’est toujours une question de chance avec la voiture de sécurité. »

« Nous tirons profit des opportunités et marquons des points importants. C’est un départ solide pour notre saison et cela nous bonne une bonne base puisque nous améliorerons la VJM10 lors des courses à venir. »

Au classement des constructeurs, Force India est 4e, un souffle devant Williams.