Sur le Red Bull Ring, Sergio Perez a semblé payer en EL2 son absence lors de la séance du matin (le Mexicain avait dû laisser son baquet à Alfonso Celis). Peu à l’aise, auteur de plusieurs sorties de route, Perez est apparu nettement en retrait d’Esteban Ocon cet après-midi.

« Ce fut une journée difficile pour trouver de la vitesse. J’ai souffert avec l’équilibre de la voiture, principalement au niveau de la stabilité de l’arrière de la monoplace en entrée de virage. Nous devons comprendre pourquoi pour nous améliorer et pour retrouver un peu de vitesse demain, afin d’être sûr d’être dans la bataille de la Q3. »

Esteban Ocon a fini 10e ce matin et 11e cet après-midi. Le Français peut donc viser la Q3 et surtout une meilleure qualification que son désormais grand rival…

« Ce fut une journée solide pour moi, sans véritable problème. Nous avons trouvé plus de vitesse à chaque relais, mais nous pouvons toujours nous améliorer et je sais qu’il y a plus de performance à venir pour demain – de ma part, mais aussi du côté de la voiture, dans tous les domaines, vraiment. Ce sera une grille très serrée demain avec de faibles écarts, donc le travail de ce soir sera très important. »

Alfonso Celis a eu le privilège ce matin de rouler dans la voiture de Sergio Perez. 18e de la séance avec 15 tours bouclés, le jeune pilote n’a pu autant limer le bitume qu’espéré.

« C’est dommage d’avoir eu un problème électrique parce que cela a réellement limité la quantité de tours possible – seulement 15 tours effectués pour moi, avec principalement du travail aérodynamique. Ce problème a mis fin à la session assez tôt et nous n’avons pu commencer le travail sur la performance. C’est une piste que j’adore donc je suis déçu de n’avoir pu faire plus de tours. »