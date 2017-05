Ce vendredi, Sergio Perez a bien failli compromettre en partie la suite de son week-end. Le Mexicain a utilisé une vieille section du circuit pour couper la chicane située aux virages 14 et 15. Les commissaires ont de ce fait ouvert une enquête, puisque le Mexicain était soupçonné de « n’avoir pas fait tous les efforts pour utiliser les limites de la piste à tout moment, et pour avoir délibérément quitté la piste sans raison valable ».

Heureusement pour Force India, les commissaires ont ensuite jugé que Sergio Perez avait finalement coupé la chicane pour éviter Lewis Hamilton. Le Mexicain échappe ainsi à une réprimande – or, il ne lui en manque plus qu’une pour recevoir automatiquement une pénalité de dix places sur la grille.

« Le pilote, qui avait été averti au virage 6 que Lewis Hamilton était à 7 secondes derrière lui, et à 4 secondes derrière au virage 10 par la suite, a déclaré qu’il avait décidé de couper en prenant une trajectoire qui ne gênerait pas Hamilton. Les commissaires considèrent que c’était une raison valable, étant donné qu’il s’agissait d’une séance d’essais libres. Cependant, en qualifications ou en course, l’affaire n’aurait pas été considérée de la même manière » a précisé la FIA.

Ce vendredi à Barcelone, le Mexicain a connu d’ailleurs d’autres difficultés, peut-être plus sérieuses au final, puisqu’il n’est jamais rentré dans le top 10.

« Les niveaux d’adhérence étaient faibles et c’était très difficile de faire fonctionner les pneus durs. Je pense que nous ne les verrons pas beaucoup en piste pour le reste du week-end puisque les médiums et les tendres sont bien plus représentatifs de ce dont nous avons besoin pour les qualifications et la course. Nous avons beaucoup à faire pour comprendre les données collectées aujourd’hui. Bien sûr, quand vous testez beaucoup de différentes choses, c’est délicat de bien régler la voiture, mais je pense que nous avons maintenant une bonne base. »

De son côté, Esteban Ocon s’est toujours classé à la 12e place, que ce soit en EL1 ou en EL2. Il a éprouvé davantage de difficultés l’après-midi en raison du vent.

« Ce fut un vendredi assez normal. Nous avons complété notre programme sans problème. Nous avons pu faire beaucoup de kilomètres et avons testé quelques pièces. Les conditions n’étaient pas idéales aujourd’hui. C’était très venteux et les pneus étaient très durs, ce qui signifie qu’il était difficile de trouver de l’adhérence. Les composés tendres sont ceux qui fonctionnent le mieux sur cette piste et ce sera un défi de bien faire fonctionner les autres. Nous avons un peu de travail ce soir. Mais je suis confiant, nous serons bien préparés pour le reste du week-end. »