6e de la dernière journée d’essais à Barcelone après 82 boucles, Sergio Perez n’a ni été le plus productif ni le plus rapide, mais a tout de même conclu une journée efficace avec Force India. Sur le mouillé comme sur le sec, le Mexicain a travaillé en particulier sur la compréhension des nouveaux Pirelli…

« C’était une semaine positive et je pense que nous avons bien progressé dans la compréhension de la VJM10 et des limites des pneus. Je me sens davantage en confiance dans la voiture, j’en ai appris vraiment beaucoup et je pense que ma préparation se déroule selon le plan. Nous pouvons être heureux de ce dernier jour de test ; nous avons beaucoup tourné et nous avons trouvé davantage de performance. J’espère que nous pourrons être dans une meilleure forme encore la semaine prochaine. Il y a toujours beaucoup de travail, mais je suis d’ores et déjà optimiste pour Melbourne. »

Tom McCullough, ingénieur de course en chef, affiche lui aussi une confiance sereine dans la nouvelle monoplace de l’écurie.

« Avoir une nouvelle voiture sur la piste est le résultat d’un long processus, un qui a nécessité le dur labeur de centaines de personnes à l’usine ou sur le circuit. Nous sommes contents de cette semaine et je veux dire un grand merci à tout le monde pour ces incroyables efforts, ici à Barcelone et dans nos installations à Silverstone et à Brackley. »

« Nous avons été capables de faire un bon nombre de tours, et de régler quelques inévitables problèmes de naissance dans la compréhension de la VJM10 et des nouveaux pneus Pirelli, et nous avons hâte d’être aux tests de la semaine prochaine. Nous nous concentrerons la semaine prochaine davantage sur la performance et sur les simulations de course. »