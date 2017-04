Grâce à la 6e place de Sergio Perez et à la 7e d’Esteban Ocon aujourd’hui à Sotchi, Force India a marqué 14 points et consolide sa 4e place au championnat des constructeurs. Un résultat extrêmement probant pour l’écurie de Silverstone.

Sergio Perez a réussi à continuer sa série d’arrivées consécutives dans les points. Le Mexicain en est désormais à 14 ! Et il a marqué 8 points importants dans la lutte pour la 4e place ce dimanche.

« La 6e place, c’est très satisfaisant. Et avec la 7e place d’Esteban, c’est vraiment une journée positive pour l’équipe. Nous avons consolidé notre 4e place au classement des constructeurs et je suis 7e au classement des pilotes, ce qui est un résultat remarquable après quatre courses. La course d’aujourd’hui n’était pas spécialement excitante pour moi parce que je n’avais jamais personne devant moi. Donc il n’y a pas eu de batailles en piste et j’ai simplement pu me concentrer pour maintenir mon rythme et ramener des points à la maison. L’équipe a fait un travail formidable au niveau stratégique – elle a attendu le bon moment pour m’arrêter, et ne pas changer de pneus trop tôt. Une fois encore, nous avons tiré profit de toutes les opportunités disponibles. Nous pouvons nous sentir très heureux ce soir. »

Esteban Ocon a une fois encore fini dans les points. Cette fois-ci, le Français a fait mieux que la 10e place puisqu’il ramène les 6 points de la 7e place - son meilleur résultat en carrière. Le jeune pilote, qui avait déjà atteint sa première Q3 hier, a donc réalisé un week-end presque parfait.

« C’est un sentiment formidable de finir 7e après une performance si solide de toute l’équipe. Je suis très heureux de ce que nous avons accompli ce week-end. Nous nous sommes améliorés lors de chaque session et nous n’avons jamais fait de pas en arrière. Des mécaniciens aux ingénieurs, tout le monde a fait un travail formidable et nous pouvons en être fiers. Nous n’aurions pu rien extraire de plus de la voiture. Le seul point négatif de ma course ? Un départ assez mauvais. Mais j’ai réussi à regagner ces positions après la fin du 1er tour. Donc tout s’est bien terminé. Finir dans les points lors de mes quatre premières courses cette année est une manière formidable de commencer la saison – je n’aurais pu espérer mieux. Nous sommes 4e avant Barcelone, où nous attendons quelques évolutions sur notre voiture. Donc nous pouvons avoir confiance dans le futur. »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, peut avoir le sentiment du devoir accompli. Force India a creusé l’écart avec les autres écuries du milieu de tableau cette saison, et cela pourrait compter en fin d’exercice.

« Félicitations à toute l’équipe après une nouvelle double arrivée dans les points. Les 14 points marqués aujourd’hui consolident notre 4e place et c’est une récompense sympathique pour ce week-end, où nous avons maximisé toutes nos opportunités. Esteban a obtenu son meilleur résultat en F1 et a continué sa série de 100 % de courses finies dans les points avec nous. Grâce à sa 6e place, Sergio en est à 14 courses finies consécutivement dans les points, et c’est une réussite formidable. La stratégie à un seul arrêt était clairement la méthode à adopter aujourd’hui et nous avons arrêté nos pilotes au bon moment à chaque fois. Au bout du compte, c’est un week-end très encourageant. La voiture a bien fonctionné. Nous avons fait de bons progrès avec notre vitesse en qualifications et nous avons marqué des points une fois encore avec les deux voitures. »