C’est un nouveau samedi réussi pour Force India. Comme il y a deux semaines, les 4e du classement des constructeurs ont réussi à placer leurs deux voitures en Q3 et peuvent de nouveau espérer une double arrivée dans les points demain.

Sergio Perez a failli remporter la palme du « meilleur des autres », mais un Fernando Alonso éblouissant l’a privé de ce titre. Il partira donc 8e.

« Je suis très heureux d’être à la 8e place, même si je suis un peu déçu d’avoir été battu par Fernando d’une si faible marge. Ce résultat est un peu surprenant pour moi après des essais libres difficiles, mais je pense que l’équipe a tout bien fait cet après-midi. Je pense que la clef de notre performance a été notre manière d’approcher notre tour de chauffe, parce que nous avons mis les pneus dans la bonne fenêtre et nous avons trouvé l’adhérence quand cela comptait. »

« La course sera longue, mais j’ai un train de pneus neufs, que nous avons réussi à économiser en Q3. Et cela pourrait faire une différence demain. Dépasser est difficile ici, donc j’espère que je pourrai gagner un peu de terrain au départ. Nous avons quelques voitures très rapides derrière nous, elles nous poseront un défi. Mais je pense que nous sommes en bonne voie pour réaliser une bonne course. »

En Q3, Esteban Ocon a été lâché par son DRS, ce qui l’a empêché de signer autre chose que le 10e temps. Sans ce contretemps, le Français aurait pu battre son coéquipier, comme en Q2. Rageant, mais encourageant !

« C’est formidable de parvenir de nouveau en Q3. Mais je suis déçu, j’aurais pu être plus haut sur la grille. Mon tour en Q3 a été gravement compromis parce que je n’ai pas pu faire fonctionner le DRS. J’ai appuyé trop tôt sur le bouton et ensuite le DRS ne s’est pas ouvert. Donc il m’a manqué un peu de performance, peut-être trois dixièmes, ce qui aurait fait une grande différence. »

« D’un autre côté, nous avons nos deux voitures dans le top 10 et nous avons montré que nous sommes solides et constants quand cela compte. C’est encourageant pour demain et pour les courses à venir. Un bon départ, et un premier tour solide, seront importants demain. Je suis confiant, nous avons la vitesse pour signer un bon résultat. »