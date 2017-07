C’est une nouvelle qualification solide qu’a réalisé Force India. A Silverstone, Sergio Perez et Esteban Ocon ont pris respectivement les 7e et 8e places. Ils grimperont tous d’un rang demain après la pénalité de Valtteri Bottas, mais partiront toujours une place derrière Nico Hülkenberg, qui a fait une qualification impressionnante.

Le Mexicain a devancé son coéquipier d’un dixième. Là encore, le départ sera chaud demain entre les deux monoplaces roses…

« Ce fut une session difficile et il était important d’être sur la piste au bon moment, surtout en Q1 sous la pluie. Je suis déçu de n’avoir pas fini une place plus haut, et quand l’écart est si faible, vous savez que vous aviez une chance d’être devant. J’aurais pu faire un meilleur dernier tour parce que j’ai perdu du temps sur les vibreurs dans le dernier virage, donc il y avait de la marge pour s’améliorer. D’un autre côté, nous partons toujours d’une position formidable demain. Nous avons une voiture solide et si la météo est similaire à celle d’aujourd’hui, il pourrait y avoir l’opportunité de finir même encore plus haut. »

Esteban Ocon a manqué de peu de battre son coéquipier expérimenté et vise une nouvelle arrivée dans les points demain. Mais comme il le raconte, ses qualifications furent un vrai chemin de croix !

« Ce fut une qualification assez difficile, donc je suis heureux de finir 8e. Nous avions décidé de nous arrêter très tard en Q1 pour passer en slicks. Ce fut un risque calculé et nous avons seulement pris cette décision au dernier virage. J’ai eu un tour pour faire un temps et j’ai été bloqué par Ericsson, mais j’ai toujours pu améliorer mon chrono même si c’était vraiment à la limite. En Q2, mes freins ont pris feu et durant mon deuxième relais, j’ai perdu tout contact radio avec l’équipe. J’étais là, sur la piste, à conduire seul, et je devais faire attention au muret des stands, comme au bon vieux temps. »

« Je serai 7e sur la grille demain, ce qui n’est pas une mauvaise place pour s’élancer, surtout si l’on considère tout ce qui est arrivé durant cette session. Les conditions peuvent être très imprévisibles, comme aujourd’hui et si la pluie survient, tout peut arriver. Nous avons été solides aujourd’hui, et je suis confiant, ce peut aussi être le cas demain. »

Vijay Mallya, le propriétaire de l’écurie, présent dans le paddock de Silverstone, se dit « heureux » du résultat d’ensemble obtenu aujourd’hui.

« Les deux pilotes ont fait du bon travail dans des conditions humides et ont bien soigné leurs tours quand cela comptait en Q2 et en Q3. Notre rythme de course devrait être compétitif demain, et nous avons le potentiel pour ramener de bons points pour notre course à domicile. »