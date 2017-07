Force India a réussi à placer ses deux monoplaces dans les points ce dimanche. Sergio Perez et Esteban Ocon ont pu rallier l’arrivée sans encombre aux 7e et 8e places. Les deux coéquipiers, cette fois-ci, sont restés à distance respectable l’un de l’autre.

Sergio Perez obtient les six points de la 7e place mais il n’a pas été « le meilleur des autres », puisque Romain Grosjean l’a devancé.

« Finir 7e est un résultat formidable pour l’équipe et une récompense sympathique après un week-end difficile pour nous. Nous avons souffert en essais libres, mais en qualifications et durant la course nous avons été assez solides. Ce n’était pas la plus facile des courses pour moi. J’ai pris un bon départ, mais j’ai perdu des places, sur Esteban et Lewis au premier virage. Heureusement, j’ai pu les repasser tous les deux au virage 3 et regagner ma position de départ. J’ai beaucoup souffert de graining sur mes pneus avant lors de mon premier relais, mais après mon arrêt, j’ai pu trouver un certain rythme, même si ce n’était pas suffisant pour attaquer Romain Grosjean. Nous avions un rythme très similaire au sien donc nous n’aurions pas pu plus nous rapprocher. Ce fut un week-end difficile pour nous, mais nous sommes bien revenus et nous pouvons être heureux de ce résultat. Maintenant nous nous concentrons sur Silverstone. J’ai vraiment hâte de tester ces voitures 2017 sur le circuit le plus rapide du calendrier. »

Esteban Ocon a attendu 42 tours pour passer des ultratendres aux supertendres. C’était sans doute trop puisqu’il estime, à chaud, avoir perdu dix secondes à cause de cette stratégie. Dans les derniers tours de course, il a pu sauver sa 8e place face à Felipe Massa.

« Ce fut une course solide pour l’équipe et je suis heureux des points inscrits. J’ai pris un bon départ en gagnant deux positions, mais j’étais derrière Lewis Hamilton à l’entrée du virage 3 et j’ai été bloqué, et j’ai donc perdu un peu d’élan. Ensuite, il fallait simplement rester concentré et constant dans mes temps au tour. Je ne pense pas que nous ayons choisi la bonne stratégie parce que j’ai perdu beaucoup de temps sur Massa après mon arrêt. Et nous avons simplement besoin d’examiner tout cela pour voir si nous aurions pu faire les choses différemment. Ce ne fut pas le week-end le plus facile pour nous. Mais nous avons travaillé dur, et c’est satisfaisant de repartir avec des bons points, même si tout ne fut pas parfait. Je pense que nous avons montré notre force en tant qu’équipe. »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, se félicite de résultat solide dans l’ensemble puisque Force India consolide ainsi sa 4e place.

« C’est une autre double arrivée dans les points, c’est ce dont nous avions besoin. L’équipe a fait un travail excellent pour convertir notre qualification solide en points. Nous sommes plutôt satisfaits de notre performance. C’était plutôt une course tranquille du muret des stands. Les deux pilotes ont évité les problèmes au premier tour et nous avons pu maintenir un rythme compétitif. »