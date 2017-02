Esteban Ocon sera titulaire chez Force India cette saison. Le Français s’est confié sur ses attentes et sur ses ambitions pour la saison qui vient lors de la présentation de la VJM10 tout à l’heure…

Esteban, vous vous apprêtez à disputer votre première saison complète en Formule 1. Vous devez être impatients et ambitieux…

Je suis très excité de la saison à venir et du commencement de cette nouvelle ère pour la F1. L’hiver est passé extrêmement vite et toute l’équipe a travaillé très dur pour m’aider à me préparer pour ce nouveau chapitre. Il y a tant à apprendre, tant de personnes à rencontrer, mais je me sens déjà comme chez moi. La principale émotion que je ressens, c’est simplement un mélange d’excitation et d’anticipation.

Quelles sont vos premières impressions ? En quoi Force India est-elle une écurie à part entière selon vous ?

Je dirais deux mots : l’ambiance et la motivation. C’est ce qui ressort de cette équipe. J’ai vraiment l’impression que c’est une grande famille, et tout le monde est motivé pour développer la meilleure voiture possible, et pour avoir des résultats formidables. Je suis vraiment impressionné par ce que je ressens dans l’usine.

A quel point pouvez-vous progresser cette saison ?

Vous pouvez toujours en apprendre plus. Même si vous avez pris le départ de 100 courses, vous pouvez toujours vous améliorer. Je pense que les neuf courses que j’ai faites l’an dernier m’ont aidé à découvrir quelques-uns des défis principaux que vous devez affronter en tant que pilote de F1. J’ai appris où il me fallait diriger ma concentration et mon énergie. Je ne me sens plus comme un rookie, et cette équipe a besoin de moi, immédiatement, pour obtenir des résultats solides. Je me sens prêt pour cette opportunité.

Sur quoi vous êtes-vous concentré à l’usine cet hiver ?

Mon baquet, c’était la priorité principale, parce que se sentir à l’aise dans la voiture est très important, étant donné que les voitures seront encore plus physiques à conduire en comparaison de l’an dernier. J’ai effectué beaucoup de sessions dans le simulateur aussi, et j’ai passé du temps avec mon équipe d’ingénieurs.

Votre préparation physique a dû également être plus intense que par le passé…

J’ai pris l’entraînement fitness très au sérieux, parce que les voitures vont être beaucoup plus rapides cette année. Au lieu de partir en camp d’entraînement pour deux semaines, j’ai déjà passé deux mois en haute altitude dans les Pyrénées. L’entraînement a été très intense, et je me suis concentré pour gagner du poids, pour avoir plus de force. J’ai aussi travaillé mon temps de réaction parce qu’avec des voitures plus rapides, vous devez prendre plus rapidement des décisions.

Qu’attendez-vous en termes de résistance physique des F1 ?

Vous sentirez une force supplémentaire venant des voitures sur tout votre corps, et pas seulement sur votre cou. Par exemple, les pressions pour freiner la voiture seront bien plus élevées, donc vous avez besoin de force dans vos jambes. Les forces G augmenteront partout, pendant les freinages et pendant les virages, donc ce sera une expérience plus physique.

Quels sont vos objectifs pour cette saison ?

J’aimerais marquer des points à chaque course. C’est le niveau de cette écurie et je serai déçu si nous ne commençons pas la saison avec quelques bons résultats. Je sais que ce ne sera pas facile, et toutes les équipes autour de nous vont être fortes, mais nous devons avoir des objectifs élevés. Le premier but, c’est de tirer le maximum des essais et de développer la voiture dans la meilleure direction. Après deux semaines à Barcelone, nous espérerons avoir une meilleure idée de ce à quoi il faut s’attendre à Melbourne.