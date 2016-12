Sergio Perez aura un nouveau coéquipier à compter de 2017. Le Mexicain fera désormais équipe avec Esteban Ocon, venu remplacer un Nico Hulkenberg en partance pour Renault.

Le pilote allemand était tenu en haute estime par son homologue mexicain. C’est ainsi que Nico Hulkenberg était « l’un des meilleurs du plateau », rien de moins, pour Sergio Perez.

« C’était très difficile de le battre cette année et l’an dernier. Nous étions un duo très compétitif à chaque session et nous nous poussions beaucoup l’un l’autre. Je pense que j’ai beaucoup appris de lui, je ne sais pas s’il a beaucoup appris de moi » a expliqué Perez, en forme d’hommage à Hulkenberg.

La tâche d’Esteban Ocon s’annonce donc malaisée : faire oublier l’Allemand chez Force India. L’écurie indienne a de plus fixé des objectifs élevés pour la saison prochaine : signer un podium au classement des constructeurs.

Sergio Perez pense-t-il alors que le jeune Esteban Ocon sera à la hauteur ? « Comme je l’ai déjà dit, j’ai entendu beaucoup de bonnes choses à son propos, donc voyons à quel point il est véloce, et avec quelle rapidité il pourra s’adapter au nouveau règlement, comme tout le monde. L’équipe voulait signer le meilleur pilote possible, et tout le monde est très content que nous ayons Esteban pour l’an prochain. Donc espérons qu’il marquera de nombreux points » a souligné Perez, visiblement heureux du choix de ses dirigeants.

Le choix d’Esteban Ocon satisfait aussi pleinement Otmar Szafnauer. Le directeur des opérations de Force India se félicite ainsi de pouvoir travailler de nouveau avec le Français, qui avait roulé en essais avec l’écurie par le passé, et qui dispose d’un « potentiel formidable » selon lui.

« Plus vous avez d’informations, mieux vous êtes placé pour prendre la meilleure décision. Nous avons regardé avec qui nous avions travaillé par le passé et nous avons décidé qu’Esteban était le meilleur choix, avec le meilleur potentiel, avec une volonté d’apprendre et de s’améliorer, et nous sommes bons quand il s’agit de faire progresser les jeunes pilotes. Je pense que très rapidement, nous ferons en sorte qu’Esteban soit au niveau » a commenté Otmar Szafnauer.