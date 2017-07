Sergio Perez et Esteban Ocon ont arpenté le bitume de Silverstone aujourd’hui et ont été relativement compétitifs, même si la 10e place du Français l’après-midi sera la meilleure obtenue par l’écurie aujourd’hui. Ocon s’est d’ailleurs montré à chaque fois plus rapide que son coéquipier.

« Ce fut une journée solide dans l’ensemble » réagit le Français. « Notre rythme était prometteur dès le début et nous n’avons cessé de nous améliorer à chaque sortie en piste. Nous n’avons fait aucune erreur dans des conditions délicates et j’ai senti dans l’ensemble que la voiture était plutôt bonne. Ce n’est pas une piste facile, elle est rapide et exigeante, mais elle procure aussi beaucoup de plaisir. Nous avons du travail devant nous et nous devrons attendre jusqu’à demain pour voir où nous nous positionnons, mais je crois que nous avons une base solide. »

« Quelque chose m’a vraiment frappé sur cette piste, c’est la performance des voitures : elles sont si rapides, et les vitesses en virage sont impressionnantes. Vous le sentez vraiment dans votre cou dans les virages rapides. Je pense que j’ai besoin d’un bon massage ce soir ! »

Un peu moins rapide que son coéquipier, Sergio Perez n’est pas pour autant très inquiet. Lui aussi a pris beaucoup de plaisir derrière son volant.

« Ce fut une bonne journée pour nous, en dépit du vent qui a rendu la chose un peu plus difficile. Nous avons une bonne compréhension de la voiture et de nos marges d’amélioration pour demain et pour la course. Conduire les voitures 2017 sur ce circuit, c’est impressionnant. La quantité d’appuis dans les virages à haute vitesse est incroyable. De tous les circuits sur lesquels nous avons roulé jusqu’à présent, c’est probablement celui où j’ai fait l’expérience de la plus grande différence par rapport à l’an passé. Tous les points de référence que vous aviez établis par le passé ont changé et cela peut être un désavantage pour vous. Cela m’a pris un peu de temps pour m’habituer au niveau d’adhérence, mais je me sens à l’aise maintenant. »

Vijay Mallya, le propriétaire de Force India, est toujours interdit de sortie du territoire britannique. Le paddock de Silverstone est donc le seul où il peut se rendre cette saison. L’homme d’affaires a quoi qu’il en soit apprécié le spectacle.

« Nous avons pu évaluer les nouvelles pièces et faire des progrès au niveau des réglages. Les deux pilotes sont raisonnablement heureux de l’équilibre de la voiture mais il y a bien sûr encore de la performance à trouver. Nous nous attendons à ce que la bataille au milieu du tableau soit extrêmement serrée et ce sera crucial de maximiser ce que nous avons en qualifications. »