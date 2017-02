A la fin de la saison dernière, Force India a réussi l´exploit d´atteindre la 4e place du championnat constructeurs. Mais pour le propriétaire Vijay Mallya, il est hors de question de se reposer sur ses deux oreilles. Lors de la présentation de la nouvelle monoplace, l´écurie a très clairement exprimé son désir de se hisser à la 3e place cette année.

Au niveau du classement du championnat, est-ce qu’une 4e place Force India équivaut à la 1ère place pour Mercedes ? Pas pour Mallya en tout cas.

« Cette formule ne vient pas de moi. Pour l´argent que nous dépensons, nous devrions être champion du monde. Mais je ne suis pas satisfait avec cela. Je veux devenir meilleur chaque année. C´est pourquoi je veux atteindre une très belle 3e place cette saison. »

Et l´Indien ne trouve pas cela trop ambitieux...

« Regardez Williams. Ils n´ont pas beaucoup plus d´argent que nous. N´ont-ils pas battu Ferrari il y a 2 ans ? Pourquoi ne devrions-nous pas aussi pouvoir faire cela ? »

Selon lui, est-ce que le nouveau règlement est une chance pour Force India qui a un budget limité, ou plutôt un cadeau fait aux équipes plus riches ?

« C´est pour l´instant une chance pour tous. Je ne crois pas que qui que ce soit parvienne à rattraper Mercedes. Ils étaient tout simplement trop devant. Mais tout le monde doit construire des voitures toutes neuves. Cela induit donc des possibilités d´erreurs ou de surprises. »

Si l´écurie disposait de 20 millions de dollars de plus dans ses caisses, comment Mallya compterait-il les dépenser ?

« Nous ne le dépenserions sûrement pas comme le font les équipes de pointe, en faisant des essais et des erreurs. Ils essayent quelque chose et cela fonctionne, puis une autre et cela ne fonctionne pas. Cela ne change rien pour eux, car l´argent est là. Nous n´avons pas ce luxe. Nous devons planifier avant de dépenser l´argent. Avec 20 millions en plus, je demanderais à mon équipe quels sont les nouveaux outils et les nouvelles technologies sur le marché, qui pourraient vraiment nous apporter plus afin de construire une meilleure voiture. »

En F1, il n´est pas rare de voir le personnel changer d´équipe. Avec leurs bons résultats de l´an dernier, les employés de Force India pourraient attiser la convoitise d´autres écuries. Mais Mallya ne s´inquiète pas de cela.

« C´est la loyauté envers l´équipe, la passion et un bon esprit d´équipe. Nos employés savent où est leur place. Parfois, c´est mieux d´être un gros poisson dans une petite mare, que d´être un petit poisson dans une grande étendue d´eau. Nous veillons à ce que nos employés se sentent bien. L´argent n´est pas tout. Nous avons encore des personnes chez nous qui avaient débuté en 1991 avec Jordan ! »