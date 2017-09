Les problèmes judiciaires de Vijay Mallya avec le gouvernement indien n’a pas eu d’impact sur les opérations de son équipe, Force India, en Formule 1.

C’est ce qu’affirme son directeur adjoint, Robert Fernley, qui doit gérer l’équipe sur les circuits sur tous les Grands Prix, Mallya étant contraint de rester en Angleterre suite à l’annulation de son passeport par l’Inde.

L’Inde cherche toujours à extrader le propriétaire de Force India, mais, pour l’instant, les juges anglais ne l’ont pas permis.

"Ce qui est bien à notre époque c’est que les communications ne sont plus un problème. Durant un week-end de course, nous nous parlons tous les jours au téléphone. En Angleterre, nous vivons à 10 minutes l’un de l’autre. Donc, même là, il n’y a aucun problème," explique Fernley.

Fernley est aussi fortement épaulé par un autre fidèle de l’équipe, le directeur des opérations, Otmar Szafnauer.

"Sur les circuits oui. Mais, à l’usine, Vijay est maintenant bien plus présent (à cause de sa situation). Il n’y a aucune décision qui est prise sans son consentement. OK, il ne peut pas voyager, mais il reste plus impliqué que jamais dans le fonctionnement de l’équipe. Il n’y a pas eu d’impact sur nos opérations et nos résultats de ces dernières années le prouvent."

En effet, Force India est sur le point de battre, pour la 2e année de suite des équipes comme Williams, McLaren ou en encore Renault pour la très convoitée 4e place du championnat constructeurs.

"C’est vraiment grâce à un effort total de toute l’équipe. Ce n’est jamais l’oeuvre d’un seul homme. Chacun a un rôle bien défini chez nous et chaque employé le fait plutôt très bien."

Que manque-t-il alors à Force India ?

"Dans l’idéal, un podium avant la fin de la saison. Nous essayons de l’obtenir. Il viendra peut-être mais ce n’est pas facile avec trois équipes nettement plus performances (Mercedes, Ferrari et Red Bull) qui verrouillent les 6 premières places quand il ne leur arrive rien."