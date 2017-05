Force India a parfaitement négocié son début de saison en marquant à chaque fois des points avec ses deux voitures. Désormais, l’écurie indienne est confortablement installée en 4e position au classement des constructeurs, et se retrouve même à 19 points de Red Bull.

De quoi donner… des ailes à Force India. Et pourquoi pas aller chercher Red Bull et la 3e place du championnat ? Le directeur des opérations piste, Otmar Szafnauer, assure désormais que son écurie voit plus haut.

« Nous sommes 19 points derrière eux maintenant, après la fin du premier quart de la saison. Il reste encore les trois quarts de la saison. 19 points, ce n’est pas insurmontable, donc c’est toujours un objectif atteignable. Mais pour ce faire, nous avons besoin de plus de rythme. Red Bull est plus rapide que nous, ils vont nous battre, c’est aussi simple que ça si les choses restent en l’état. »

« Donc si nous pouvons améliorer le rythme de notre voiture et la développer à un rythme plus soutenu que Red Bull, alors, puisque nous sommes seulement 19 points derrière eux, nous pourrions réussir à les battre. Mais je ne sais pas si ça arrivera. Si la situation actuelle reste la même, en termes de performances relatives, ils nous battront. »

« Nous n’avons pas maximisé ou optimisé tout ce que nous pouvions faire, mais nous sommes proches de Red Bull et c’est satisfaisant. Mais ce n’est pas arrivé par chance. Il faut avoir une voiture qui soit au rendez-vous quand il le faut, et nos pilotes en extraient tout ce qu’ils peuvent. Vous avez besoin d’un bon développement de la part des gars à l’usine, et de bons pilotes. »

Ces trois dernières courses, Force India a marqué 43 points, et Red Bull seulement 35. Cependant, le budget de l’écurie autrichienne devrait faire la différence en cours de saison – même si la fiabilité et la puissance moteur plaide plutôt en faveur de Force India.