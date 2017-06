La règle appliquée sur la visibilité des numéros et des noms des pilotes sur les monoplaces n’en finit pas de faire rager Force India. Rappelée à l’ordre à Barcelone pour ne pas avoir changé la position et la taille de ses numéros, l’équipe avait affiché son désaccord en expliquant que l’emplacement conseillé était un bon emplacement... sur le plan commercial.

Bien qu’elle se soit conformée à la règle à Monaco, en appliquant des numéros énormes sur la partie descendante de l’avant de la monoplace, l’équipe ne décolère pas et avoue que ses sponsors n’ont pas pris la nouvelle positivement.

"Notre voiture avait été jugée légale à Barcelone et subitement, après la course, on nous a dit qu’elle ne respectait pas les règles" déplore Andy Green, le directeur technique, sous-entendant que les plaintes des autres équipes avaient pesé dans la balance.

Le directeur des opérations de Force India, Otmar Szafnauer, se montre particulièrement frustré et agacé d’une telle directive : "C’est un précédent sérieux !"

"Cela veut dire que les autres équipes peuvent faire la même chose sur le plan technique. Et partant de ce principe, une chose qui est considérée légale le jeudi, par les commissaires, peut ne plus l’être le dimanche".

Lorsqu’on lui indique que l’ordre semble avoir émané de Jean Todt lui-même, Szafnauer botte en touche : "Nous nous occupons de nos affaires".