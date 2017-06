Force India a réalisé une qualification très satisfaisante à Bakou. Les deux monoplaces, 6e et 7e, n’ont cependant pas été capables d’aller chercher Max Verstappen, ce qui laisse un petit goût de déception à Sergio Perez.

« C’était un bon relais. Il y avait beaucoup de pression pour mon dernier tour puisque j’étais à 100 mètres de la ligne d’arrivée quand on a agité le drapeau rouge. Nous sommes vraiment proches des Red Bull, mais pas encore tout à fait au même niveau. »

« Nous avons vu qu’il y a deux catégories en F1 et nous sommes dans la deuxième. Mais nous verrons. »

« Nous souffrons avec les pneus. Pirelli a amené des pneus vraiment durs. Vous voyez beaucoup d’équipes essayer de les faire chauffer. Nous avions seulement un seul essai avec le drapeau rouge. Vous devez vraiment freiner tard et c’est l’une de mes forces. Nous n’avons pas tout à fait le rythme de l’an dernier. Pour le podium, je pense que nous sommes dépendants des erreurs des autres, mais j’espère que nous pourrons avoir une course formidable. »

De son côté, Esteban Ocon a encore une fois été solide et constant pour s’arroger la 7e place (sa meilleure qualification en carrière), devant les deux Williams. Son coéquipier mexicain a encore une petite marge d’avance (moins d’un dixième ce samedi), mais pour combien de temps ?

« C’est la meilleure position de départ de ma carrière. Je suis très heureux du déroulement de cette session. J’ai fait une légère erreur lors de mon tour rapide et cela m’a probablement coûté une position, mais nous nous sommes améliorés avec l’équipe à chaque étape. Aujourd’hui, il fallait pousser la voiture à la limite : j’ai frôlé le mur trois fois – ce que je n’avais pas fait hier. Mais je voulais tout donner aujourd’hui. Nous sommes dans une position solide pour la course et nous savons que tout peut arriver ici. C’est un circuit étroit et très délicat. Si vous finissez la course ici, vous pouvez marquer de gros points. Notre rythme est bon et je suis confiant, nous pouvons obtenir un bon résultat. »