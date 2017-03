Jean-Claude Migeot a annoncé aujourd’hui la mise en liquidation volontaire de FondTech, la société italienne de consulting aérodynamique.

"À partir de ce 22 mars, nos souffleries de Casumaro et Sant ’Agata Bolognese resteront silencieuses. En 24 années d’activité les équipes qui les ont animées ont participé à de très nombreux programmes du sport automobile : Formule 1, Le Mans, DTM, GT, NASCAR, Formule 3, Série Indycar, Championnat du monde des Rallyes et MotoGP," annonce le Français.

"Au moment de nous séparer et de nous lancer vers de nouvelles aventures je remercie tous nos clients qui nous ont fait confiance depuis 1993 pour le développement aérodynamique et les essais en soufflerie de leurs prototypes. Ensemble nous avons partagé la passion pour le sport auto, pour l’innovation et pour cette inépuisable envie d’aller plus loin, jour après jour. Grace à tous vos défis techniques et sportifs vous nous avez comblés !"

"Je dédie une mention très spéciale à vous quatre qui n’êtes plus là aujourd’hui mais sans qui cette histoire n’aurait pas pu débuter : Gabriele Rumi, Harvey Postlethwaite, Ken Tyrrell et Luca Birindelli."

"Et à vous toutes et tous, mes compagnons, qui ont partagé pendant de longues années cette fantastique aventure, pour certains du premier au dernier jour, ma profonde gratitude est impuissante pour exprimer tout ce que nous avons vécus de merveilleux ensemble. Nos liens sont pour toujours."

HISTOIRE : LES PROJETS POUR LES TEAMS DE F1

Saisons 1994 & 1995. Tyrell a confié son étude aérodynamique à FondTech pour sa nouvelle F1.

Saisons 1996 à 1998. L’écurie Benetton a confié sa recherché aéro à FondTech. L’ensemble du projet a été étudié et testé en Italie à Casumaro.

Saisons 1999 à 2000. Minardi a confié son étude aérodynamique à FondTech pour sa nouvelle F1.

Saisons 2001 à 2006. FondTech s’occupe du développement aérodynamique de Renault depuis son retour en F1. Avec Renault, Fondmetal Technologies remporte 2 titres de champion du Monde de F1 en 2005 & 2006.

Saisons 2003 à 2006. Aerolab, la société sœur, devient le deuxième fournisseur aérodynamique de Toyota F1.

Saisons 2007 à 2009. Aerolab, la société sœur, devient le deuxième fournisseur aérodynamique de Spyker F1 (2007) qui deviendra Force India en 2008.

Saisons 2010 à 2011. Aérolab et FondTech joignent leurs forces et deviennent le fournisseur exclusif de Lotus Team (2010-2011) qui deviendra Caterham en 2012.