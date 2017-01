Stephen Fitzpatrick, l’actuel propriétaire de Manor, s’est davantage expliqué sur le placement en redressement judiciaire de l’équipe.

La nouvelle, annoncée aujourd’hui, a pris par surprise tous les employés de la petite équipe de Banbury. Pour l’instant aucun des 216 employés n’a été licencié mais, si un sauvetage doit avoir lieu, il doit être fait rapidement.

"La décision de placer aujourd’hui l’équipe sous administration judiciaire représente une fin décevante après ces deux années pour Manor," déclare Stephen Fitzpatrick, qui avait racheté l’équipe en janvier 2015.

"Nous avons discuté avec plusieurs groupes d’investisseurs pendant une bonne partie de l’année dernière et nous avions enfin convenu d’une vente à un consortium d’investissement asiatique (emmené par Ron Dennis, ndlr) en décembre, ce qui aurait fourni à l’équipe une solide plateforme pour continuer sa croissance et son développement continu."

"Malheureusement le temps a manqué pour que cette transaction puisse se terminer. Nous avions décidé, en 2015, de ne pas commencer une saison si nous ne savions pas avec certitude que nous pouvions la terminer. C’est pourquoi nous avons donc pris la difficile décision de mettre l’équipe sous administration judiciaire."

"Quand j’ai pris le contrôle de l’équipe en 2015, le défi à relever était clair, il était impératif que l’équipe finisse à la 10e place ou mieux en 2016. Pendant la majeure partie de la saison, nous étions sur la bonne voie. Mais la course au Brésil a mis fin à nos espoirs de signer un tel résultat (Sauber a marqué 2 points). Ce résultat a finalement mis en doute la capacité de notre équipe à effectuer la saison 2017."

"Je me remémore 2016 avec de la fierté pour ce que Manor a accompli, dans ce qui reste l’année la plus réussie de l’histoire de l’équipe. Je tiens à remercier l’équipe pour son travail acharné, sa détermination et sa passion. Nous avons énormément progressé sur et en dehors de la piste. Malheureusement cela n’a pas suffi."