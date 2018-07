Ott Tänak dispose d’une courte avance vendredi soir au Neste Rally Finland, après une bataille de titans avec Mads Østberg au cours de laquelle ils se sont échangé le commandement à quatre reprises.

L’Estonien a fini cette journée, sur les routes incroyablement rapides de Finlande, avec 5’’8 d’avance sur un Østberg revivifié, après avoir remporté quatre victoires en spéciale.

Tänak avait pris les choses en main dès le prologue de jeudi soir et menait de 1’’1 à l’assistance de la mi-journée, aujourd’hui, non sans que le Norvégien lui soit brièvement passé devant. Østberg a récupéré le leadership cet après-midi, avant que Tänak ne reprenne l’avantage.

De la terre meuble en surface a entraîné un manque de grip pour les premiers à s’élancer. Tänak, qui était troisième dans l’ordre de départ, a surmonté ce handicap tandis que les autres concernés allaient en s’effondrant sur ce rallye disputé à deux pas du QG de Toyota Gazoo Racing.

Le classement sera inversé pour donner l’ordre de départ de samedi, recréant une certaine égalité, et Tänak a déclaré : “Demain, ce sera la lutte à armes égales, donc il faudra attaquer fort. Aujourd’hui, il était important d’obtenir une bonne position de départ pour demain. Il y avait six voitures entre nous [avec Østberg], ce qui fait une grande différence dans ces conditions.”

Østberg s’est quant à lui réjoui du niveau de performance de sa Citroën C3, dans une version évoluée pour ce rallye, et s’est montré le plus rapide dans trois spéciales. Une usure élevée de ses pneus arrière l’a contraint de lever le pied à mesure que l’après-midi avançait.

“Nous n’avons pas perdu beaucoup de temps, ce qui est une bonne chose car au final, il s’agissait avant tout de se sortir de cet après-midi”, a-t-il expliqué.

Le leader du championnat, Thierry Neuville, et son plus proche rival, Sébastien Ogier, ont connu une dure journée. Étant les deux premiers à s’élancer, l’un et l’autre ont souffert du manque de grip, et ce qui était déjà un défi difficile à relever s’est encore empiré pour Neuville quand il a manqué un carrefour et sa Hyundai i20 a heurté un arbre. Il a termine l’étape en dixième position.

Ogier a limité les pertes avec sa Fiesta. Le Français est sixième vendredi soir, près d’une minute devant Neuville, lui qui veut réduire son retard de 27 points sur son adversaire au championnat.

Jari-Matti Latvala est troisième, à 17’’3 d’Østberg au terme d’une journée régulière sur sa Yaris. Le Finlandais, trois fois vainqueur de ce rallye, compte 13’’3 d’avance sur Hayden Paddon.

Ce dernier et Teemu Suninen ont échangé leurs positions en plusieurs occasions, mais l’espoir local a été retardé dans la dernière spéciale par des problème de freins sur sa Fiesta.

Son équipier Elfyn Evans suit Ogier, en septième position, et le vainqueur 2017, Esapekka Lappi, est huitième après avoir perdu du temps quand le moteur de sa Yaris a calé dans la matinée – après quoi il a rencontré des ennuis de différentiel.

Craig Breen est neuvième après une crevaison en début de matinée et un souci de pression d’essence dans la dernière spéciale, alors qu’Andreas Mikkelsen est très loin au classement, le pilote Hyundai ayant perdu trois minutes dans un tonneau avec sa Hyundai.

L’étape de samedi sera la plus longue du rallye. Les concurrents passeront près de 16 heures sur la route, s’affrontant sur deux boucles de quatre spéciales pour un total de 142 km chronométrés au sud-ouest de Jyväskylä.