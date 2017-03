La semaine d’essais de Mercedes a été à l’image du travail qu’elle a fourni depuis trois ans puisque l’équipe allemande a été la plus prolifique mais aussi la plus rapide de ces quatre journées disputées sur le circuit de Barcelone.

Le parti a très vite été pris de ne pas offrir de journée complète aux deux pilotes mais de séparer leur roulage afin de les économiser physiquement car comme l’an dernier, il était prévu d’accumuler énormément de roulage pour la W08.

Avec 2593 km parcours, elle est la monoplace qui a le plus limé le bitume espagnol avec l’équivalent de huit courses qui y sont disputées. Les trois premières journées ont été exemptes de tout problème mécanique, ce qui a permis à Bottas et Hamilton de s’habituer au nouveau règlement aérodynamique et pneumatique.

Le Finlandais a accumulé plus de kilomètres que son équipier et a terminé en tête de la première journée ainsi que de la troisième, lors de laquelle il a battu le record officiel du circuit. Cependant, il faut mettre un bémol à cette performance relative, face aux Ferrari, puisque Bottas était équipé de pneus ultra tendres, là où le temps de Räikkönen, à deux dixièmes du sien, a été fait en tendres.

En termes de vitesses de pointe, la Mercedes ne s’est classée que cinquième parmi les équipes en piste, mais la première de celles ayant utilisé le moteur allemand. Un signe qu’il n’était pas encore exploité à fond, ou peut-être simplement la preuve que la concurrence n’a pas baissé les bras.

Au rayon des mauvaises nouvelles, la fiabilité a été mise à l’épreuve lors de la dernière matinée, quand un problème électrique a cloué la W08 au garage pendant une demi-journée. Enfin, si Valtteri Bottas s’est fait une frayeur en perdant le contrôle et en allant frotter le mur, la voiture semble toutefois très équilibrée et plutôt stable, selon ses pilotes.

La deuxième semaine sera cruciale pour Mercedes si elle a déjà cherché la performance, mais elle pourrait être l’occasion de vraiment tester le niveau de la nouvelle flèche d’argent face à celle qui se place comme sa principale rivale, la Ferrari.

Bilan de Barcelone I