Le calendrier du Championnat du Monde des Rallyes FIA 2017 est désormais connu. Il a été communiqué ce mercredi par WRC Promoter.

La nouvelle ère du Championnat du Monde qui va s’ouvrir en 2017 promet d’être excitante. Outre le changement de réglementation, le WRC bénéficiera du retour de grands constructeurs, Citroën et Toyota. Pour couronner le tout, un calendrier de 13 épreuves a été confirmé, les mêmes qu’en 2016.

Comme traditionnellement, la saison débutera par l’épreuve hivernale du Rallye Monte-Carlo, au mois de janvier. Elle se terminera comme cette année en Australie, en novembre. Les concurrents rouleront sur asphalte, neige et asphalte.

Le principal changement concerne Rallye de France – Tour de Corse, qui se déroulera désormais en avril, et non plus au début de l’automne. Cette épreuve permettra d’éviter que soient disputées sept épreuves sur terre consécutivement.

Chaque manche verra se produire, pour la première fois, la nouvelle génération de World Rally Cars. Plus légères, plus puissantes, plus larges, bénéficiant d’appuis aérodynamiques importants, les nouvelles WRC vont faire saliver les fans.

Le calendrier a été approuvé par la FIA lors du Conseil mondial du sport automobile. Directeur de WRC Promoter, Oliver Ciesla promet une nouvelle époque formidable. La France passe du mois de septembre au mois d’avril

« La saison 2016 a apporté beaucoup d’imprévisibilité, avec six vainqueurs différents dans l’année, dit Ciesla. Voir revenir en WRC dans anciens constructeurs champions du monde vont rendre l’édition 2017 encore plus passionnante. Les nouvelles voitures vont aussi générer une grande attente auprès des fans de rallye. »

Ciesla a confirmé que la fin de saison serait moins chargée qu’elle ne l’a été jusque-là.

« Malgré des efforts de toutes les parties, il n’a pas été possible de faire revenir la Turquie au calendrier, tout comme la Chine. Mais tout le monde est résolu à poursuivre ces efforts pour espérer un dénouement heureux à l’avenir. »

« De ce fait, il n’y a pas de manche en septembre. Plutôt que de refaire le calendrier pour remplir ce trou, nous avons décidé de garder un mois entier sans épreuve, afin de pouvoir étudier d’éventuelles propositions de candidats potentiels. »

Voici le calendrier 2017 :

1. Monte-Carlo 19 - 22 Janvier

2. Sweden 9 - 12 Février

3. Mexico 9 - 12 Mars

4. France 6 - 9 Avril

5. Argentina 27 - 30 Avril

6. Portugal 18 - 21 Mai

7. Italy 8 - 11 Juin

8. Poland 29 Juin - 2 Juillet

9. Finland 27 - 30 Juillet

10. Germany 17 - 20 Août

11. Spain 5 - 8 Octobre

12. Great Britain 26 - 29 Octobre

13. Australia 16 - 19 Novembre