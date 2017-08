Santino Ferrucci, le pilote américain de développement de Haas, était de retour hier en Hongrie dans le baquet d’une Formule 1.

Le pilote de 19 ans connaissait la VF-16 de l’an dernier mais pas encore la VF-17. Cette première journée a donc été abordée de manière tranquille, avec le 10e temps sur 12 pilotes et 102 tours parcourus en tout.

Les choses s’accélèreront aujourd’hui pour lui, comme il le promet déjà.

"Le matin, j’ai eu pas mal de difficultés pour m’adapter à la voiture. C’est très différent de tout ce que j’ai connu, notamment une voiture de F2. Il m’a fallu 3 ou 4 relais avant que je sois bien acclimaté et satisfait de ce que je faisais avec la voiture. L’après-midi, nous avons effectué de très bons changements de réglages."

"A la fin de la journée, j’ai été capable de pousser un peu plus et de travailler sur mon propre pilotage pour être, je pense, à 95% du maximum de la voiture. J’ai donc hâte ce mercredi de pouvoir enfin passer les pneus super-tendres et de réaliser quelques tours de qualification."