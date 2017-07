Après Canamasas, Marciello et Ilott, Nabil Jeffri aura un nouveau coéquipier en Hongrie, a priori pour toute la fin de saison : il s’agit de l’Américain de 19 ans Santino Ferrucci, qui est également pilote de développement pour Haas depuis deux saisons. Ferrucci roulait jusqu’à présent pour DAMS en GP3, après avoir terminé à la douzième place au championnat l’an dernier avec un podium, il était pour l’instant quatorzième après six courses, avec seulement trois points marqués.

Le team manager de Trident, Giacomo Ricci, connait déjà Ferrucci pour l’avoir testé en GP3, et il a hâte de le voir à l’œuvre dans une de ses monoplaces en F2 : "Nous sommes vraiment fiers d’annoncer l’accord obtenu entre l’équipe Trident et le pilote américain Santino Ferrucci pour les cinq dernières manches de la saison de F2. Le pilote de 19 ans originaire du Connecticut a déjà eu l’occasion de tester une de notre voitures de GP3 en Novembre dernier lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi."

Ricci se rappelle que le jeune américain avait signé de bons chronos à l’époque, et il compte bien profiter de l’expérience de Ferrucci avec l’équipe de Formule 1 Haas : "A ce moment-là, il avait impressionné l’équipe, en ramenant de bons résultats et en gardant son nom dans le top 5. Il va maintenant faire ses débuts en F2 à Budapest, là où il avait été premier en essais en GP3. Je suis sûr que Santino a les qualités et le talent requis pour s’adapter très vite à une voiture de Formule 2. De plus, grâce à son expérience en Formule 1, il n’aura pas de problème dans la gestion de la puissance et des freins en fibre de carbone."