L’échiquier 2018 se met doucement en place et en plus d’une place à pourvoir chez Toro Rosso, il reste également une place chez Williams et surtout les deux baquets Sauber qui sont désormais au centre des rumeurs. Pascal Wehrlein ne sera pas retenu, cela est désormais une évidence, et commence à manquer de solutions pour l’année prochaine.

Plus étonnant, il semblerait que la place de Marcus Ericsson ne soit pas assurée malgré ses liens directs avec les propriétaires de Sauber, pour la raison que Ferrari fait le forcing pour placer ses deux jeunes pilotes, Leclerc et Giovinazzi, plutôt que de devoir en choisir un sur les deux.

"Il est vrai que Marchionne et Arrivabene sont allés à Hinwil" a confirmé un porte-parole de Ferrari. "Marchionne n’avait jamais vu l’usine et il est vrai que Ferrari veut voir ses jeunes pilotes, Leclerc et Giovinazzi, rouler en course dès que possible".

Une rumeur que ne nie pas Marcus Ericsson, expliquant justement que son management réfléchit déjà à une solution de secours : "Il y a beaucoup de rumeurs. Je sais que mes managers sont en contact avec Sauber et d’autres équipes dont Williams. Nous verrons ce qu’il se passe dans les prochaines semaines mais c’est palpitant".

Williams croule sous les propositions puisque Marcus Ericsson est loin d’être le premier à se montrer intéressé. Robert Kubica tient pour le moment la corde puisqu’il a déjà fait des essais dans le simulateur de Williams et qu’il remplit la condition importante pour Martini, à savoir être âgé de plus de 25 ans.

Marcus Ericsson et Jolyon Palmer sont les deux autres noms avancés pour le deuxième baquet chez Williams puisqu’ils ont tous les deux un soutien financier et l’âge requis pour ne pas perdre l’argent de Martini. Ce qui n’est pas le cas de Wehrlein, qui ne pourra pas être envisagé malgré le soutien de Mercedes.

Pour Williams, il s’agit toutefois de réfléchir en termes sportifs puisque le pilote qui remplacera Felipe Massa devra épauler un Lance Stroll qui, s’il est rapide, manque encore de maturité, et donc assurer les points pour l’équipe. En cela, Kubica semble bien mieux armé que les deux autres prétendants, qui sont aujourd’hui les deux seuls pilotes à ne pas avoir marqué de points en 2017.

En attendant 2018, Palmer est bien décidé à conserver son baquet jusqu’à la fin de saison, malgré les trois millions que lui aurait proposé Renault pour se retirer dès ce soir, une fois le Grand Prix de Singapour passé. Abiteboul aurait promis à Helmut Marko que Palmer laisserait sa place à Sainz dès la Malaisie, ouvrant la voie à Pierre Gasly pour la fin d’année.

"Il a constamment changé d’avis" a toutefois critiqué Marko au sujet d’Abiteboul. Désormais, Renault aurait posé un ultimatum à Palmer et le Britannique aurait jusqu’à mercredi pour rendre sa réponse.