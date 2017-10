Les plans prévus par Liberty Media et la FIA pour les moteurs de 2021 seront présentés aux équipes à la fin du mois.

Ce projet de moteur plus puissant, plus bruyant et moins cher a tout pour séduire sur le papier, sauf qu’il ne doit pas trop régresser en termes de technologie.

C’est en tout cas l’avis de Ferrari et de Mercedes, à en croire Sergio Marchionne, le président de l’équipe de Maranello.

"Il va y avoir une série de réunions à partir de ces projets, jusqu’à la fin de l’année, pour savoir quel moteur nous devrons développer en 2020 - 2021. La chose que je peux déjà dire, et je crois que ma position est partagée par celle de Mercedes, c’est que nous ne pouvons pas régresser en termes de technologie juste pour une question de baisse des coûts," explique Marchionne.

"Je suis le premier à dire que les coûts doivent baisser mais nous ne pouvons pas faire cela en allant contre l’ADN de Ferrari, qui est l’innovation, la pointe de la technologie."

"Il va y avoir des débats délicats, et probablement houleux, avant que nous trouvions le bon équilibre."

Pour garder la technologie et baisser les coûts, l’idée de standardiser certaines pièces a donc fait son chemin. Cela pourrait être le cas du KERS ou des batteries. Restera à régler le cas du MGU-H, qui récupère l’énergie au niveau du turbo via les gaz d’échappement.