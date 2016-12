Les performances de Ferrari en 2016 ont été loin de ce que l´on pouvait espérer en début de saison, vu les progrès réalisés au cours de l´année précédente.

L´équipe de Maranello a été notamment victime de beaucoup de pénalités et d´abandons, à cause de nombreux problèmes de boîte de vitesses qu´il a fallu remplacer à plusieurs reprises.

Pour l´ancien pilote de Formule 1 Marc Surer, ce n´est pas un problème majeur à surmonter pour 2017.

« Ferrari se trouvait à la limite concernant la transmission de la puissance, la boîte de vitesses n´a pas été conçue de façon suffisamment solide » explique-t-il.

« Et conformément au règlement, vous n´avez pas la possibilité d´en concevoir une autre. Pour 2017, je ne vois aucun problème de ce côté-là. Ce sont des difficultés qui se résolvent facilement. L´augmentation de rendement de l´unité de puissance a été probablement un peu sous-estimé. »

Cependant, Surer ne pense pas que Ferrari va faire des merveilles l´année prochaine. Si l´écurie parvient à progresser, ce sera grâce à l´intervention d´un seul homme.

« Si une équipe comme celle de 2016 n´y arrive pas, pourquoi devrait-elle réussir en 2017 ? Pourquoi devrait-elle faire un meilleur travail que les autres équipes ? Je ne vois qu´un espoir : que l´ancien chef designer Rory Byrne, qui a été engagé comme consultant pour la voiture de 2017, ait une idée de génie. Pour moi, Byrne est un génie absolu. Il a aussi eu le temps suffisant pour réfléchir de manière intelligente. Il est porteur d´espoir chez Ferrari. »

Le Suisse continue de penser que les Rouges ont du pain sur la planche pour améliorer tout ce qu´ils n´ont pas su bien travailler cette année.

« Pour ce qui est du moteur, je ne me fais pas de souci. Mais Ferrari n´a pas géré comme il faut l´aérodynamique, et le team n´était pas bon non plus dans sa gestion des pneus. Une fois le voiture a été rapide par temps froid, puis tout aussi rapide par temps très chaud, mais jamais dans toutes les conditions. Si Byrne parvient à mijoter un bon concept et si la voiture est compétitive, alors cela pourra marcher. Ils auraient besoin d´un nouveau Ross Brawn chez Ferrari. Mais où peuvent-il le dénicher ? »