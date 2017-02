Ferrari va-t-elle prochainement s’engager en Formule E et ainsi rejoindre Renault, Audi et BMW ? Rien n’est encore acquis, mais Sergio Marchionne, le PDG de la marque italienne, dit surveiller de près l’évolution de la série 100 % électrique.

Pour le moment, Sergio Marchionne ne se dit tout de même pas totalement convaincu par le niveau technologique de la série, mais n’exclut pas un engagement dans les années à venir.

« Avec la Formule E telle qu’elle l’est aujourd’hui, je pense qu’il est difficile de rendre la technologie pertinente sur la piste. Ce n’est toujours pas à la hauteur de ce que j’aimerais avoir » a déclaré le patron italien au cours d’une conférence téléphonique avec des investisseurs.

« Je veux dire, le fait que vous devez changer de voitures durant la course, simplement en raison du niveau des batteries, n’aide pas. Et je pense que nous avons besoin de trouver une meilleure manière de manifester l’intérêt de l’électrique et de la Formule E. »

« Cela dit, nous continuerons d’y jeter un œil. Et je pense que je n’ai pas abandonné l’idée de potentiellement, un jour, arriver en Formule E – si les paramètres sont tels que Ferrari peut effectivement faire la différence. Si ce n’est pas le cas, alors, nous ne devrions pas en faire partie » a conclu Marchionne.

Un engagement à court terme de Ferrari est donc pour le moment exclu. Quant au moyen ou au long terme, seule l’évolution de la discipline en décidera…