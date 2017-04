Ferrari a travaillé dur tout l’hiver pour rattraper le retard sur Mercedes tant au niveau de la voiture que de son moteur. Un travail accompli si l’on en croit le niveau de la Scuderia en ce début de saison.

"Ce fut un travail très difficile au fil de l’hiver car nous savons que l’approche générale est de faire au maximum mais nous savons aussi que nous avions un bel écart à combler" explique Luigi Fraboni, chef des opérations moteur chez Ferrari.

"Nous avons travaillé sur tout, au final on a besoin de travailler sur l’énergie, sur la puissance, sur la fiabilité et le poids. Toutes ces choses sont sur notre liste et nous en avons déjà fait un grand nombre, nous avons atteint le résultat souhaité et j’en suis ravi. Ce n’est pas le niveau que nous souhaiterions à la fin car nous développons encore le moteur".

De là à rendre le Ferrari plus puissant que le Mercedes ? "Il est difficile de dire qui est meilleur et qui est plus lent. Le rythme des voitures a été proche lors des dernières courses et l’évolution de la puissance dépend du circuit et de la voiture".

"Mercedes a un avantage en qualifications. Savoir d’où ça vient est plus compliqué, mais nous sommes satisfaits de notre rythme en course pour le moment" poursuit Fraboni.

La philosophie a changé quant à l’introduction des évolutions puisqu’elles étaient régies par le système de jetons l’an dernier alors que cette saison, les manufacturiers ont la liberté de développer leur moteur comme ils le veulent.

"Nous sommes heureux de faire disparaître ce système de jetons afin de pouvoir développer le moteur continuellement. Pour le moment, le problème est d’amener le maximum à chaque course. C’est plus flexible de ce côté, nous essayons de saisir cette chance. Nous essayons plus de choses en sachant que nous sommes plus libres".