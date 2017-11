Ancien ingénieur de course réputé de Ferrari, Toni Cuquerella a assisté avec un certain agacement aux déboires des Rouges en cette fin de saison, particulièrement sur le plan de la fiabilité.

Cependant, l’ancien de Super Aguri ou de HRT remet cette saison en perspective et ne croit pas que Ferrari, qui a enfin pu jouer le titre à la régulière, devrait se remettre en question à chaque mauvaise performance.

« Ferrari était bien plus compétitive que lors des années précédentes, et leur voiture était meilleure que la Mercedes lors de 5 des 18 Grands Prix au moins. Ce fut une bonne année et ils devraient être heureux. Mais comme toujours, chez Ferrari, une crise naît après seulement deux courses décevantes. Et Mercedes en a tiré un grand profit. »

« Ferrari souffre pour se sortir de ces crises. Dans le même temps, d’autres écuries comme Red Bull ou McLaren atteignent un bon niveau de solidarité et de confiance pour l’an prochain. »

Comme Lewis Hamilton le déclarait dimanche dernier, Mercedes a gagné en ayant non la meilleure voiture, mais la meilleure équipe. Pour Toni Cuquerella, cette tendance devrait se confirmer en 2018 – il sera donc d’autant plus indispensable d’être parfait sur le plan mental et opérationnel.

« Cette année, l’équipe la plus rapide et le pilote le plus rapide ont gagné, mais la tendance indique que cette domination ne va pas nécessairement continuer. Le prochain titre pourrait être remporté par une équipe qui n’a pas toujours la meilleure voiture. »