Le président de Ferrari, Sergio Marchionne, avait promis un renforcement du contrôle qualité chez Ferrari, c’est désormais chose faite.

L’Italien a puisé dans les ressources du groupe Fiat Chrysler qu’il dirige et a transféré l’un de ses meilleurs éléments, une Espagnole, Maria Mendoza, experte en métaux et en produits chimiques depuis 5 ans au sein de Fiat.

Elle a dirigé un groupe de 25 personnes qui a amélioré, avec succès, les voitures de la marque italienne.

Mendoza travaillera sous les ordres de Mattia Binotto, le directeur technique, mais aura toute l’autorité nécessaire pour faire remonter les problèmes au plus haut niveau si nécessaire, le temps que la situation de la fiabilité chez Ferrari se stabilise.

Autant dire que Sergio Marchionne souhaite avoir des rapports directs sur les faiblesses et les avancées de la Scuderia.

De son côté Niki Lauda fait une révélation.

"Nous avons aussi eu, sur une de nos Mercedes, un problème de bougie le matin avant la course à Suzuka. Et, avec la permission de la FIA, nous avons eu l’autorisation de la changer. Dans le cas de Vettel, je pense que le problème était plus grave qu’un simple problème de bougie," déclare le directeur non exécutif de Mercedes.

Blâmer son fournisseur (NGK) afin d’éviter une nouvelle crise dans la presse italienne ? C’est ce que sous entend clairement Lauda...