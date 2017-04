Ferrari a réussi à dominer Mercedes à Melbourne, mais en sera-t-il de même en Chine ce week-end ? Certaines sources proches de l’écurie en doutent encore aujourd’hui.

C’est ainsi le cas de Gian Paolo Dallara, le constructeur de châssis qui a étroitement travaillé avec Ferrari pour concevoir la nouvelle Haas. L’Italien ne pense pas que la Ferrari soit encore une machine de guerre.

« C’est formidable qu’une voiture dessinée par des jeunes ingénieurs italiens ait gagné. C’est aussi vrai qu’il était difficile de dépasser sur la piste. Et Seb a été fantastique, mais il a gagné grâce à son arrêt aux stands. Donc ne nous précipitons pas, parce que la Chine pourrait désormais favoriser Mercedes. »

Mauro Forghieri, l’ancien ingénieur légendaire de Ferrari, pense aussi que Shanghai devrait rebattre les cartes.

« Maranello a fait un travail formidable, en particulier sur les suspensions arrière. Même si en Australie Ferrari était supérieure à Mercedes, je doute que ce soit aussi le cas en Chine. Mais je l’espère ! »

Même avec une Ferrari un peu moins compétitive, Mark Webber pense toujours que son ancien coéquipier, Sebastian Vettel, saura faire la différence grâce à ses qualités intrinsèques.

« La gestion des pneus est la spécialité de Sebastian. A Bahreïn, Ferrari pourrait même être plus forte, parce que les températures seront plus élevées, et les charges sur les pneus arrière seront plus fortes. »

Il devrait être enfin plus facile de dépasser en Chine, ce qui rendra la stratégie un peu moins importante par rapport au rythme pur des monoplaces.