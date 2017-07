Sebastian Vettel a reconnu que Ferrari devait hausser son niveau de jeu en performance pure, sur un tour.

Le pilote allemand, qui aborde Silverstone avec 20 points d’avance au championnat sur Lewis Hamilton et 35 sur Valtteri Bottas, admet que la Mercedes W08 est plus rapide en qualifications. Ce qui peut s’avérer décisif en course.

"Silverstone devrait être une bonne course pour nous, parce qu’il y a beaucoup de virages rapides. Notre SF70H est à l’aise sur ce genre de tracés," explique Vettel.

"Cependant je pense que nous devons nous améliorer en qualifications. Nous le pouvons, je le crois."

"Pour l’instant, Mercedes semble capable de sortir un peu plus de performance pure de leur voiture que nous. En course nous sommes à un niveau très comparable. Alors il nous faut travailler sur les qualifications. Nous avons des possibilités de nous améliorer."

Ferrari devrait utiliser à Silverstone une nouvelle évolution de son moteur, qui devrait permettre d’avoir plus de puissance pendant au moins 3 tours rapides en qualifications. Comme Mercedes avec son bouton magique...