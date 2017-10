Flavio Briatore a remis en cause la décision de Ferrari de poursuivre une année de plus avec Kimi Raikkonen comme équipier de Sebastian Vettel.

Selon l’ancien patron d’écurie de Benetton et Renault, le Finlandais n’est pas assez compétitif pour permettre à la Scuderia de viser un titre mondial des constructeurs, en plus de celui du titre pilotes, qui était, lui, à la portée de l’Allemand.

"C’est certainement très difficile de gagner un titre constructeurs avec un pilote comme Raikkonen," lance Briatore.

"Pour gagner ce titre, il faut deux pilotes compétitifs et ensuite vous identifiez lequel des deux doit aller se battre pour le titre pilotes."

Briatore ne remet donc pas en cause l’approche de Ferrari "mais le numéro 2 doit être plus compétitif".

En attendant Mercedes a remporté son 4e titre mondial et Lewis Hamilton est sur le point de faire la même chose au Mexique.

"Vous gagnez et vous perdez de courses. Mais un championnat c’est comme le Giro en Italie (cyclisme). Lewis et Mercedes ont été les plus forts sur la durée, même si Ferrari a fait un très bon début de saison. Je pense que Mercedes a fait un meilleur travail en matière de développement."