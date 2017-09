Depuis Silverstone ou le Grand Prix de Belgique, Ferrari semble avoir perdu en compétitivité par rapport à Mercedes. Lewis Hamilton vient par exemple de remporter les trois dernières courses, même si sa victoire à Singapour fut plutôt chanceuse. L’équipe allemande serait-elle en train de faire la différence au niveau du développement ?

Tel n’est pas le sentiment de Kimi Räikkönen. Le Finlandais, rassurant, explique cette différence de performances par la nature particulière de chaque tracé.

« A Singapour, Sebastian était premier et moi quatrième en qualifications, donc nous étions meilleurs que les Mercedes. Ensuite, nous n’avons pas participé au Grand Prix [accident au premier tour]… Je ne sais pas pourquoi l’on voit tout cela de manière si négative. Il y a des hauts et des bas. Certains circuits sont meilleurs pour vous, d’autres non… Donc c’est normal, il y a beaucoup de raisons qui l’expliquent. »

« Pour cette saison, il faudra compter les points à la fin. Cela ne sert à rien de regarder une course séparément. C’est l’ensemble de la saison qui importe. »

Ferrari pourra-t-elle ainsi redresser la barre dès ce week-end à Sepang ?

« Nous espérons le meilleur résultat possible. Demain, nous aurons un aperçu… Mais pour être honnête, lors de certains week-ends, nous commençons un peu mieux que les autres, et tout devient plus facile ; et lors d’autres week-ends, vous devez un peu souffrir pour trouver le bon chemin à suivre. Mais ensuite, le samedi ou le dimanche, normalement, c’est OK pour nous. C’est impossible de vraiment répondre. J’ai le sentiment que nous devrions être pas mal ici, mais il se pourrait que j’aie tort… ou raison. »

Le Scandinave Kimi Räikkönen conclut donc son analyse par une réponse de Normand. Pour autant, les deux longues lignes droites et les virages larges et à haute vitesse de Sepang pourraient davantage convenir aux Flèches d’Argent. La pluie devrait enfin se mêler à la fête pour troubler tous les pronostics...